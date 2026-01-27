Strategie din mediul privat pentru a aduce turiști străini în România

Târgurile de turism au devenit irelevante, în mare măsură, din cauza organizării pe care o face Ministerul Economiei, iar alte mijloace de promovare a României ca destinație turistică nu sunt folosite de stat. În acest context, cele mai mari agenții de turism din România au început să-și facă strategii proprii pentru atragerea străinilor în vacanțe petrecute în România. Bibi Touring, Paralela 45 și, acum, Christian Tour investesc în promovarea României ca destinație, pentru a aduce turiști străini în țara noastră. Pentru anul 2026, agenția Christian Tour se pregătește să stabilească relații cu touroperatorii din țările care duc turiști români, pentru a prezenta ofertele din România.

Proiectul de țară al agenției Christian Tour se numește „România Turistică” și presupune creșterea incomingului, cu ajutorul unei strategii care vine 100% din mediul privat. „Pentru 2026 ne propunem să aducem turiști străini în România. Proiectul de țară pentru România al Christian Tour este dezvoltarea turistică a României, pentru că autoritățile noastre nu au reușit să facă acest lucru și nu au niciun plan”, a explicat Cristian Pandel, CEO-ul agenției, într-o conferință de presă.

Agenția are și școală proprie de ghizi de turism, iar această componentă va fi folosită inclusiv pentru elaborarea strategiei de incoming. De asemenea, agenția va folosi toate departamentele pe care le are pentru promovare, marketing și comunicare, astfel încât să dezvolte o cât mai bună strategie de promovare a destinației turistice România, prin mijloace proprii.

Cristian Pandel a mai explicat că pentru elaborarea strategiei de promovare a României pentru incoming va folosi toate legăturile pe care agenția deja le are cu ambasadele și consulatele, dar și cu touroperatorii din celelalte țări, începând cu cele unde agenția duce de mulți ani turiști români.

Agenția va face tot ce trebuia să facă statul

Agenția va merge la fiecare în parte cu oferta pentru România, va face prezentări, apoi va aduce în țara noastră agenții de turism și jurnaliști din țările respective, organizând pe cont propriu infotripuri – ceea ce statul român face foarte rar și cu rezultate aproape inexistente.

Pentru a aduce în țara noastră inclusiv turiști de pe alte continente, în special din SUA și Canada, Cristian Pandel spune că va fi nevoie de o strategie de promovare a României în context balcanic, pentru vacanțe de cel puțin 14 zile, cu vizitarea mai multor țări din regiune, într-un concept integrat, așa cum se procedează și atunci când turiștii din Europa de Est merg să viziteze țări de pe continentul american. Astfel, agenția își propune inclusiv o strategie de promovare a zonei balcanice, prin parteneriate cu celelalte state.

Pentru a convinge turiștii străini să viziteze România, agenția Christian Tour a stabilit o listă de atracții, inclusiv culturale și gastronomice, astfel încât să poată prezenta oferta pentru România unor categorii de turiști cu pretenții foarte mari, care au vizitat multe destinații de top și aleg în cunoștință de cauză.

Atuurile pe care le are țara noastră

Unul dintre avantajele pe care le-ar avea România, în contextul actual, este elementul de noutate pe care îl reprezintă, nefiind o destinație vizitată de mulți turiști străini în ultimii 35 de ani. Alt atu este siguranța, pentru că România este una dintre cele mai sigure țări din Europa și chiar din lume. Bucureștiul a fost plasat pe locul 5 în topul celor mai sigure capitale europene, anul trecut, iar războiul din Ucraina nu ne afectează în privința siguranței turiștilor care ajung să ne viziteze.

Un alt atu pe care agenția îl va folosi pentru promovarea destinației turistice România este multitudinea de zone naturale, nepoluate, cu aer curat și agricultură ecologică, produsele locale și gastronomia tradițională. Pentru cei care aleg destinațiile în funcție de ofertele gastronomice deosebite, România poate fi o opțiune, alături de Serbia sau Bulgaria, într-un circuit balcanic.

Cei mai buni turiști, atât români, cât și străini, sunt seniorii, care își permit mai multe vacanțe în fiecare an și nu sunt condiționați de timpul petrecut în călătorii, astfel încât o mare parte a strategiei ia în calcul preferințele lor.

Cum cresc vânzările în anii de criză

Recesiunea nu a stopat vânzările în turism, ba chiar au fost înregistrate creșteri, acolo unde s-au aplicat strategii care să atragă un număr mare de cumpărători ai pachetelor de vacanțe. Totuși, anul 2025 a venit cu o ușoară scădere a numărului de vacanțe pe care le-au făcut românii, după o creștere înregistrată în anii anteriori. Cu toate acestea, 2025 a depășit, pentru Christian Tour, volumul de vânzări din anul 2019 – an de referință, fiind ultimul înainte de pandemie, perioadă în care s-au înregistrat scăderi accentuate.

Agențiile de turism își fac propriile analize de piață, urmărind comportamentul de consum al clienților, iar câștigătoare pe această piață sunt deja cele care au reușit să-și adapteze ofertele astfel încât să răspundă nevoilor clienților.

Cristian Pandel, CEO-ul agenției Christian Tour, a explicat că în țara noastră, seniorii fac, în medie, cinci vacanțe anual, în timp ce familiile care au copii fac doar două, una fiind de vară, iar a doua, în perioadele de extrasezon, în țările unde temperaturile sunt foarte ridicate din noiembrie până în aprilie. Egiptul este cea mai căutată destinație, în această perioadă a anului, având și cele mai bune oferte.

O altă tendință a pieței, analizată de agenție, este reorientarea românilor către vacanțe în străinătate cu mai multe experiențe și mai puține stele la hoteluri, dar și cu mai puține nopți de cazare, pentru a se reduce costurile. Cristian Pandel a explicat că anul trecut și la începutul acestui an se observă o creștere a cererilor pentru vacanțe la hoteluri de 4 sau chiar 3 stele, în loc de 5, dar cu mai multe lucruri de făcut în destinații.

De asemenea, agenția a creat oferte care să vină în întâmpinarea acestor nevoi ale clienților, de exemplu, în loc de pachete de 10 nopți sau de 7 nopți de cazare, există oferte mai ieftine, cu doar 5 nopți de cazare, dar 6 zile de vacanță, zborurile fiind programate dimineața la plecare și seara la întoarcerea în țară. Agenția este prima din România care a introdus și un „abonament” pentru clienții proprii, iar din decembrie până acum a vândut deja 1.000 de astfel de „abonamente”.

