Taxele pentru bagaje devin o povară financiară pentru pasageri. Cum să eviți costurile suplimentare?

În tot mai multe cazuri, transportul bagajelor devine un cost separat semnificativ, pe fondul majorării cheltuielilor operaționale din industria aviatică, relatează presa internațională, citată de stiripesurse.ro.

Scumpiri în SUA

În Statele Unite, mai multe companii aeriene au ajustat deja tarifele la începutul anului. United Airlines a majorat taxele pentru primul și al doilea bagaj de cală cu aproximativ 10 dolari, în timp ce al treilea bagaj suplimentar poate costa cu până la 50 de dolari în plus.

JetBlue a aplicat creșteri de 4–9 dolari per bagaj.

American Airlines și Delta Air Lines nu au anunțat oficial majorări similare, însă analiștii din industrie nu exclud ca ajustările să urmeze în perioada următoare.

Situația în Europa

Pe piața europeană, politicile diferă de la un operator la altul. Companiile low-cost, precum Ryanair și Wizz Air, aplică prețuri variabile în funcție de sezon, ceea ce face ca bagajele să fie considerabil mai scumpe în perioadele de vârf.

În același timp, operatori precum Lufthansa, Air France-KLM și British Airways au introdus tarife de tip „Economy Light”, în care bagajul de cală nu mai este inclus în prețul biletului și se achită separat.

TAROM și alți transportatori europeni mențin reguli stricte privind dimensiunea și greutatea bagajului de cabină, ceea ce poate genera arife suplimentare.

Diferențe între operatorii aerieni

Costurile variază considerabil de la o companie la alta. La Wizz Air, un bagaj de cală de 20 kg poate costa între 20 și 45 de euro, în timp ce un bagaj mare de mână ajunge la 60 de euro.

La Ryanair, bagajul de cală pornește de la 19 euro și poate ajunge la 60 de euro, în condițiile în care doar un rucsac mic este gratuit.

La TAROM, un bagaj de cală de 23 kg costă în jur de 40 de euro, însă biletele „Economy Light” nu includ deloc bagajul.

La Air France, tarifele pentru un bagaj de 23 kg variază între 55 și 100 de euro, iar bagajele suplimentare pot ajunge până la 285 de euro. British Airways percepe în jur de 40 de lire pentru al doilea bagaj, cu suprataxe cuprinse între 30 și 90 de lire.

Cum pot fi evitate costurile suplimentare

Pentru a reduce cheltuielile, călătorii apelează tot mai des la soluții alternative.

Tehnica „layering” presupune purtarea mai multor straturi de haine pentru a economisi spațiu în bagaj.

O altă opțiune este utilizarea genților de tip „underseat”, adaptate dimensiunilor permise gratuit de companii, sau planificarea atentă a bagajului pentru a se încadra în limitele standard.

De asemenea, produsele achiziționate din zonele duty free pot fi transportate separat.

Rezervarea din start a unui pachet care include bagaj este, de multe ori, mai avantajoasă decât adăugarea ulterioară a acestuia.

În contextul noilor politici tarifare, specialiștii din industrie atrag atenția că planificarea atentă a călătoriei devine esențială pentru evitarea costurilor suplimentare.