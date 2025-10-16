Turismul de lux în România: 6 hoteluri incluse în ghidul Michelin

Hotelurile primesc chei Michelin pe baza unor criterii stricte, cum ar fi arhitectura, designul, serviciile și personalitatea unității. 4 dintre aceste hoteluri sunt în București și câte unul în județele Mureș și Giurgiu. Prețurile pentru cazare variază între 450 și 2.000 de euro pe noapte.

Hoteluri cu stele Michelin în București și Transilvania

„Ar trebui să atragă mai mulţi turişti cu putere mare de cumpărare de peste tot din lume. Plasează România pe harta Michelin, pentru că Michelin este o comunitate de turişti"”, explică Tadas Evaltas, director general al unui hotel cu o cheie Michelin﻿, pentru observatornws.ro.

Sistemul de evaluare este riguros și secret. Inspectorii efectuează vizite incognito pentru a testa serviciile hotelurilor, fără ca managerii sau angajații să știe că sunt analizați.

„Au făcut o vizită misterioasă, şi nu am avut nicio idee. Toate facilităţile noastre sunt înalte, luxuriante, suite frumoase, în inima Bucureştiului, o legendă adevărată! Va aduce o imagine foarte pozitivă oraşului”, spune Emmy Stoel, director general al unui hotel cu o cheie Michelin﻿.

Mai mult, două hoteluri din București și Transilvania au primit două chei din trei posibile.

„Această distincție reafirmă angajamentul nostru pentru pregătirea și dezvoltarea echipei, care oferă comunității locale o experiență diferită, cu adevărat calitativă”, afirmă Todd Cilano, director general al unui hotel cu două chei Michelin﻿.

Distincțiile Michelin pentru hoteluri sunt dovada că industria ospitalității din România poate atinge standarde exclusiviste.

România NU are niciun resaurant cu stea Michelin

Totuși, primul restaurant cu stea Michelin întârzie să apară, deși cererea pentru turismul culinar este în creștere. Richard Abou Zaki, jurat la emisiunea Chefi la cuțite, își va muta restaurantul cu stea Michelin din Italia la Domeniul Știrbey pentru câteva zile, luna viitoare.

„Când am dat drumul la rezervări, mii de intrări, în 18 minute s-a epuizat toate locurile! Am implementat încă 200 de locuri, asta e noutatea. România o să aibă restaurantul ei Michelin, o să aibă şi mai multe, dar trebuie timp”, precizează Chef Richard Abou Zaki.

În Budapesta, Ungaria, există însă 10 restaurante cu stele Michelin.