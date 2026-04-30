Litoralul se va umple, dar nu și camerele de cazare. Sezonul începe cu stângul: temperaturi mici și prețuri mari

Hotelierii de pe Litoral spun că ar putea rămâne în jur de 25% locuri libere în hotelurile deschise pentru 1 Mai – din circa 20.000 de camere în unitățile de cazare pregătite pentru deschiderea de sezon estival de anul acesta, estimarea celor din industria ospitalității este că se vor ocupa doar 15.000, iar cu un număr mediu de persoane de 3 - doi adulți și un copil - într-o cameră, înseamnă că s-ar putea caza de 1 Mai circa 45.000 de turiști. Hotelierii speră ca mai mulți doritori de distracție pe Litoral să aleagă o minivacanță de Ziua Muncii măcar în ultimul moment (cu rezervări last minute). La numărul de turiști cazați în unitățile clasificate se adaugă (estimativ) 30.000 cazați „la negru”, în apartamentele din Mamaia Nord, cele mai multe neclasificate, sau în alte apartamente din localitățile de la malul mării. Litoralul va fi plin, de 1 Mai, spun reprezentanții HoReCa, dar cei mai mulți se așteaptă la constănțeni sau mangalioți care merg la distracție în Vama Veche sau la Mamaia, fără să se cazeze pe litoral. Hotelierii spun că aglomerația de pe drumul spre mare, de la București la Constanța, sau între Constanța și Vama Veche, nu reflectă gradul de ocupare a hotelurilor, ci mai mult „exodul” spre litoralul bulgăresc sau consumul de evenimente organizate cu această ocazie.

Litoralul ar putea fi plin de turiști, de 1 Mai, dar nu toți se cazează și nici nu vor sta la plajă, pe șezlonguri sau sub umbreluțe – pentru că majoritatea plajelor nu s-au amenajat. Nu din cauza operatorilor de plajă sau a hotelierilor, ci din vina autorităților, care nu respectă legislația și nu dau niciun fel de explicații.

La deschiderea sezonului estival, care legal începe de 1 Mai, multe plaje au rămas încă neamenajate, din cauza Apelor Române. Operatorii care au câștigat licitațiile pentru administrarea sectoarelor de plajă să plâng de sabotaj din partea Ministerului Mediului, prin Apele Române, pentru că nu se dau avize și nu se amenajează plaja așa cum ar trebui, pentru a se respecta legea.

„Trebuie să facem cerere la Apele Române, am depus de 10 zile și așteptăm. Probabil vom fi amendați. De ce? Pentru că omul care se ocupă de așa ceva la Apele Române e plecat în concediu”, a explicat Nicolae Bucovală, prim-vicepreședinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).

Au scăzut și puterea de cumpărare, și numărul de turiști

Anul acesta se estimează un număr mai mic de turiști români pe litoralul românesc de 1 Mai decât în anii trecuți, cu circa 20%, mai ales din cauza temperaturilor destul de scăzute care s-au anunțat. Dar hotelierii mai au o doză de optimism, bazându-se pe erorile frecvente din prognozele meteo, pe care românii au început să le ia în considerare ca „fake news” și să le ignore, alegând o minivacanță la mare chiar și atunci când se anunță ploi. Astfel, la cele 15.000 de camere deja ocupate în unitățile de cazare clasificate, s-ar putea adăuga câteva mii de turiști în ultima clipă.

Cei mai mulți turiști care aleg rezervările „last minute” se fac prin platforma Booking, unde românii caută prețul cel mai mic la cazare și fac alegerea în funcție de acest tip de ofertă. La turiști străini nu se mai așteaptă hotelierii de pe Litoral, pentru că activitatea de „incoming” rămâne foarte slabă.

Nu toate hotelurile sunt deschise de 1 Mai, dar și unii dintre hotelierii care ar fi vrut să deschidă în prima zi de sezon estival au preferat, în ultimul moment, să dea un pas în spate, din cauza estimărilor nu foarte fericite pentru această perioadă marcată de crize multiple. Românii preferă să nu mai plece în minivacanța de 1 Mai și să-și țină banii „la ciorap”, iar tendința nu este doar în țara noastră, ci la nivel european, conform unor studii sociologice recente care arată că turismul va fi afectat destul de grav în acest an.

Tendința aceasta va afecta atât hotelurile, cât și agențiile de turism care nu se așteaptă la creșteri, ci doar la o menținere a vânzărilor la fel ca anul trecut, în cel mai bun scenariu. De 1 Mai, această tendință se măsoară cel mai bine pe litoralul românesc, pentru reprezentanții industriei ospitalității din țara noastră, iar planurile de viitor pentru acest sezon estival se vor face în funcție de rezultatele din această perioadă – au explicat hotelierii.

Unii hotelieri au preferat să nu deschidă

„Colegii mei și-au pregătit hotelurile, să deschidă de 1 Mai, dar o parte au renunțat din cauza lipsei de implicare a autorităților centrale și locale. Acolo unde sunt investiții care se văd și sunt servicii bune, turistul român revine”, explică Nicolae Bucovală.

În această minivacanță de 1 Mai vor fi deschise circa 70 de hoteluri de pe litoral, dar o altă problemă a acestei industrii este scăderea numărului de nopți de cazare, de la 3-4, la 1-2, comparativ cu Bulgaria unde numărul de înnoptări crește.

Una dintre problemele hotelierilor de la malul mării este creșterea numărului de apartamente care oferă cazare fără a fi înregistrate sau clasificate oficial. „În Mamaia Nord sunt și foarte multe apartamente neclasificate care merg la negru, care ne sabotează pe noi, hotelierii care facem investiții masive și încercăm să aducem servicii mai bune de la an la an. De asemenea, nu avem colaborare cu autoritățile din Costinești și Vama Veche, unde e alt tip de cazare – sunt circa 3.600 de locuri de cazare în vârf de sezon în Vama Veche, dar ies din toate statisticile, pentru că acolo se raportează 15.000 de turiști pe zi, care de fapt sunt vizitatori care doar merg la distracție, fără să se cazeze”, a explicat Dragoș Răducan, președintele FPTR.

Distracția și concertele atrag turiști

Mulți tineri vor ajunge pe Litoral, de 1 Mai, doar pentru concerte și alte evenimente. Plaja Neversea se redeschide în weekendul 1-2 mai, cu petrecerile „On the Sand”, organizate în colaborare cu Kiss FM. Accesul este gratuit, iar evenimentul este deschis între orele 10:00 și 24:00.

În Vama Veche, primul concert va aduna publicul de club în această seară, la trupa Specii, la BiBi Bistro Restaurant and Rock. Biletul costă 90 de lei. Și La Caleta organizează petrecerea „Ani de liceu”, în parteneriat cu Radio Zu, vineri, 1 mai - evenimentul cu tematică și muzică retro, pentru care biletul costă 60 de lei, dacă a fost cumpărat cu câteva zile înainte de 1 mai și 80 de lei la intrare.

Clubul Expirat își deschide porțile în minivacanță, în perioada 30 aprilie-3 mai, pentru cei care aleg să petreacă aici. Și Clubul Hambar Vama Veche a pregătit trei evenimente pentru acest weekend. Pe 1 Mai, pe scenă urcă trupa Kempes, biletul având prețul de numai 50 de lei. Tot aici vor fi alte două concerte pe 2 Mai: de la ora 19:00 are loc spectacolul ROMANIȚA, un concept de „rock cu foc”, vioară și pian, iar de la ora 21:00 concertează Țapinarii. Accesul este liber la ambele evenimente.

La Costinești, clubul White Horse două concerte în incinta Doors Club. În seara de 1 Mai are loc un concert al trupei Pârnaie, iar pe 2 mai urcă pe scenă trupele Awake The Demons și Backfire. Intrarea este liberă.

Tot la Costinești, Zoom Beach Bar găzduiește evenimentul „Mahala”, în perioada 1-3 mai, unde are loc și un târg de haine cu designeri români. Intrarea este liberă pe toată durata evenimentului.

Sunt și concerte cu muzică lăutărească și manele, pentru fanii acestor genuri. Unul dintre evenimentele de club din Constanța este la Green Pub, în centru. Clubul își deschide porțile în seara de 1 Mai, cu evenimentul „Balkan Party”, cu muzică de petrecere. Biletul de intrare costă 30 de lei și se poate cumpăra din club, la intrare.

Un alt concert cu lăutari, de exemplu la Princess Club, în Mamaia, unde biletul costă 200 de lei și se poate cumpăra la intrare, iar pentru cei care au cumpărat biletele în avans, prețul a pornit de la 50 de lei. Sâmbătă, pe 2 Mai, petrecerea continuă cu încă o seară de concerte live cu alți doi artiști, pentru care intrarea costă 80 de lei.

