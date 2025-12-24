Vești bune pentru turiști: TAROM lansează o ofertă specială pentru 2026

"Compania TAROM întâmpină noul an cu o ofertă specială destinată pasagerilor care îşi planifică din timp călătoriile. În perioada 24 - 31 decembrie 2025, TAROM pune la dispoziţie bilete de avion la preţuri începând de la 79 EUR pentru o călătorie dus-întors, pentru o selecţie de destinaţii interne şi externe. Oferta este valabilă pentru călătorii efectuate începând cu 1 februarie 2026, fiind ideală pentru cei care doresc să îşi organizeze din timp vacanţele, escapadele urbane sau revederile cu cei dragi. Pasagerii pot alege dintre numeroase destinaţii operate de TAROM, fiecare cu farmecul său distinct: de la oraşe cu istorie bogată şi bulevarde vibrante, până la destinaţii ideale pentru relaxare sau descoperiri culturale", se arată în comunicat.

Cât costă biletele de avion

Tarifele încep de la 79 euro pentru zboruri interne selectate (Oradea, Suceava, Baia Mare, Satu Mare); 89 de euro pentru zboruri interne selectate (Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara) şi 129 de euro pentru zboruri externe selectate.



Oferta include bagaj de cală, bagaj de mână de până la 8 kilograme şi check-in gratuit, online şi la aeroport.



"Indiferent de motivul călătoriei, începutul de an este momentul ideal pentru a transforma planurile în realitate. TAROM invită pasagerii să profite de tarifele speciale şi să îşi rezerve din timp biletele pentru următoarea experienţă de zbor", se mai precizează în comunicat.