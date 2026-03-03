4 acțiuni prin care câinele tău încearcă să îți transmită ceva important

Există unele lucruri pe care stăpânii de câini le-ar putea considera cu ușurință drept obiceiuri drăguțe sau excentrice, dar care au de fapt o semnificație mult mai profundă. Un anumit comportament poate părea tipic venind de la un câine, dar există o șansă foarte reală ca acesta să semnifice ceva în neregulă cu sănătatea și bunăstarea sa.

Cască

Câscatul la câini este un comportament normal, cel mai adesea indicând faptul că sunt plictisiți sau obosiți. Dar dacă câinele tău căscă excesiv, ar putea fi un semn de stres.

„Câinii căscă atunci când sunt obosiți, dar și pentru a comunica emoții, a gestiona stresul sau ca o formă de supunere în situații sociale”, a spus Erin Askeland, expert certificat în sănătate și comportament animal.

Totuși, căscatul se extinde dincolo de comportamentul canin, ajungând la un comportament uman similar. Părinții de căței căscă uneori din aceleași motive. Dacă ne simțim anxioși sau stresați, este mai probabil să ne trezim și noi căscând. Ajută corpul și creierul nostru să elibereze o parte din stresul și anxietatea pe care le simțim.

Se târăște

Dacă vezi câinele tău apăsându-și fundul pe podea și împingându-se înainte pe covorul tău frumos și curat, ar putea însemna că se întâmplă ceva cu glandele sale.

Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să-ți duci prietenul blănos la veterinar pentru un control. Medicul veterinar Michael Kearley a explicat că puiul tău se poate mișca rapid pe podea în acest fel dacă glandele sale sunt atât de pline încât au devenit inconfortabile, ceea ce poate necesita o procedură simplă în ambulatoriu.

Își aleargă coada

Această acțiune ar putea părea doar o distracție inofensivă pentru puiul tău, dar ar putea semnifica și că nu primește suficientă stimulare mentală sau fizică pe parcursul zilei.

Cantitatea de exerciții de care are nevoie un câine depinde de diverși factori, cum ar fi rasa și vârsta câinelui tău. Conform American Kennel Club, cățeii sunt cel mai bine îngrijiți cu „scurte perioade” de exerciții fizice care le permit să-și elibereze energia excesivă. Când vine vorba de un câine adult, este important să țineți cont dacă este o rasă cu energie mare sau mică, precum și de orice probleme de sănătate pe care le-ar putea avea.

Își linge articulațiile

O cantitate moderată de lins se încadrează în intervalul unui comportament normal de îngrijire. Este obișnuit ca câinii să lingă anumite părți ale corpului lor blănos: labele, burta și între degete. Dar lingerea excesivă poate fi, de asemenea, un indiciu al unei probleme de bază.

Câinele tău ar putea linge excesiv dacă observi că are căderea părului sau roșeață a pielii în zonele pe care le linge. O altă modalitate de a ști dacă linsul câinelui tău a devenit o problemă este dacă geme sau scâncetește în timp ce o face sau dacă nu se poate concentra pe alte lucruri, cum ar fi să doarmă sau să se joace, pentru că este atât de concentrat pe lins.

Lingatul excesiv poate fi un semn de anxietate sau plictiseală. Dacă câinele tău se auto-îngrijește excesiv în timpul perioadelor libere, ar putea însemna că are nevoie de mai mult exercițiu sau activitate pentru a se menține ocupat. Cu toate acestea, linsul poate însemna, de asemenea, că are dureri sau disconfort, mai ales dacă își linge articulațiile în mod repetat.

Osteoartrita, numită și boală articulară degenerativă, este o inflamație progresivă a articulațiilor cauzată de deteriorarea cartilajului. Clubul Canin American a remarcat că osteoartrita este frecventă la câini pe măsură ce îmbătrânesc, însă anumiți factori predispun anumiți câini la această boală. Rasele mai mari tind să fie susceptibile, la fel ca și câinii supraponderali și câinii cu leziuni cauzate de stres repetitiv., potrivit yourtango.com.