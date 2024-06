7 plante care au grijă de sănătatea ta mintală

Petrecerea timpului în natură – fie că este vorba de o plimbare în parc sau de a avea plante acasă – ne aduce beneficii în moduri la care nici nu ne gândim.

Grădinăritul este bun pentru inima și sistemul nostru imunitar, dar ajută și la protecția creierului. Mai presus de toate, este, de asemenea, un stimulent superb al dispoziției. Are un impact pozitiv asupra sănătății noastre mintale și, prin urmare, ajută la ameliorarea stresului și a anxietății.

Nu este vorba despre numărul de plante din jurul tău, ci despre interacțiunea ta ele.

Experții spun că și o singură plantă poate face diferența, deoarece te poate implica prin miros sau culoare și poate crea un răspuns pozitiv al dispoziției la fiecare interacțiune.

Cel mai important, nu uitați că grădinăritul (sau grădinăritul de interior) nu este un remediu pentru problemele dumneavoastră de sănătate mintală. Deși poate ajuta la ameliorarea stresului și la îmbunătățirea stării de spirit, nu poate înlocui asistența profesională pentru sănătatea mintală.

Răsfățul printre plante eliberează și endorfine, hormonul care te ajută să te simți mulțumit și relaxat.

Cu toate acestea, la fel ca orice altă abilitate și hobby, grădinăritul necesită timp și răbdare. Dacă doriți să beneficiați de beneficiile pentru sănătatea mintală ale grădinăritului, iată 7 plante pentru începători:

1. Planta șarpe/ Snake plant

Printre cele mai populare plante de interior, aceste plante sunt cel mai bine cunoscute pentru aspectul lor uimitor și proprietățile de purificare a aerului. Este foarte ușor de îngrijit, prosperă în spații cu lumină solară scăzută, este atractivă vizual și filtrează aerul.

Frunzele de un verde închis, în formă de sabie, cu dungi muștar sau albe, vor da o notă distinctă locuinței tale.

2. Planta păianjen

Plantele păianjen sunt, de asemenea, printre cele mai prietenoase plante pentru începători. Ele pot fi păstrate atât în ​​interior, cât și în exterior. Așezarea acestora în băi pentru a face spațiul să se simtă mai relaxant este, de asemenea, destul de comună.

Aceste plante se descurcă bine cu umiditatea și pot crește îndiferent de lumină. Dar funcționează cel mai bine la lumină medie.

3. Busuioc

Considerată sfântă, planta de busuioc este foarte populară din numeroase motive: experiența de a cultiva, culege și folosi ierburile pe care le-ai crescut singur are un impact pozitiv asupra sănătății tale mintale, creând experiențe senzoriale pozitive, precum și un sentiment de realizare.

Nu numai să crești busuioc, dar și să îl consumi este bun pentru sănătatea ta mintală. Ajută la ameliorarea anxietății și stresului și, de asemenea, poate îmbunătăți claritatea mentală.

4. Lavandă

De la elementele esențiale pentru îngrijirea pielii până la parfumurile de cameră, lavanda este folosită pentru aromele sale relaxante într-o varietate de produse.

Se știe că levănțica are un efect calmant și ajută la reducerea stresului. În plus, favorizează somnul și are proprietăți antiinflamatorii. Acum știi de ce atât de multe produse de autoîngrijire vin cu esență de lavandă.

Cultivarea plantelor de lavandă poate fi o provocare, mai ales pentru începători. Deci, asigurați-vă că respectați un program de udare și optați pentru soiuri tolerante la căldură.

5. Menta

Menta este o plantă prietenoasă pentru începători, care crește rapid. O poți creste ușor folosind un butaș (cu rădăcini).

Savurând frunzele de mentă de casă în băuturi răcoritoare sau ceai va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra stării de spirit.

6. Planta banilor

Plantele de bani adaugă instantaneu un strop de verdeață luxuriantă oricărui spațiu – fie interior sau exterior.

Pe lângă capacitatea lor de a se dezvolta atât în ​​mediul exterior, cât și în interior, plantele de bani cresc și în apă, precum și în sol. Frunzele lor verzi strălucitoare ca ceara arată uimitor sub formă de viță de vie lungi care se încadrează în cascadă într-un ghiveci sau urcă cu sprijinul unui spalier.

Bonus: sunt ușor de îngrijit și, de asemenea, filtrează aerul.

7. Aloe vera

Este bună pentru piele și poate vindeca chiar și arsurile de gradul doi. Este bogată în antioxidanți și are, de asemenea, proprietăți antibacteriene. Știm cu toții cum aloe vera este plină de beneficii pentru sănătate. Adăugați la asta beneficiile grădinăritului, deoarece este destul de ușor de cultivat și este, de asemenea, rezistentă la secetă.

Chiar dacă o udați o dată pe săptămână sau la 10 zile, va crește frumos.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹