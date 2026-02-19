Este o idee bună să pui trandafiri în apă cu zahăr? Recomandările experților

Acestea includ soluții, precum combinarea apei din vază cu zahăr, înălbitor distilat, oțet, citrice și chiar sifon cu aromă de citrice.

Sullivan Owen este un artist floral profesionist, ale cărui lucrări au fost prezentate în numeroase reviste internaționale.

Cât de benefic este zahărul pentru florile tăiate?

Logica pentru care doriți să adăugați zahăr în apa din vazele de flori este de înțeles. Acest sfat se bazează pe ingredientele din hrana florală comercială, cum ar fi acele pachete mici incluse adesea în buchetele cumpărate din magazin.

Sucroza (adică zahărul) este „un ingredient comun în hrana florală”, explică acesta. Văzând acest ingredient, oamenii ar fi putut presupune că zahărul din cămară este un aditiv acceptabil pentru apa destinată florilor tăiate.

Zahărul are beneficii pentru hrănirea florilor tăiate, motiv pentru care este adăugat în amestecurile folosite de florării, dar în formulele de hrană florală, zaharoza este amestecată cu elemente antimicrobiene pentru a menține apa fără bacterii.

Adăugarea de zahăr în apa din vază „nu este o idee grozavă”, spune Owen, adăugând că zahărul crește nivelul de carbohidrați cu care se pot hrăni bacteriile.

Experții sunt de acord că hrana comercială pentru flori este cea mai bună alegere pentru păstrarea prospețimii trandafirilor tăiați într-o vază.

Zahărul este una dintre numeroasele substanțe pe care oamenii le adaugă în apa din vazele de flori, crezând că va ajuta la menținerea prospețimii florilor. Unii oameni combină înălbitorul cu zahărul.

Ingrediente pe care să NU le adaugi în vază

De la înălbitor la oțet, la băuturi carbogazoase și miere, adăugate aparent pentru proprietățile lor antibacteriene, florăriile spun că acești aditivi nu sunt eficienți și pot provoca moartea mai rapidă a florilor tăiate.

Un mit este că utilizarea băuturilor carbogazoase cu lămâie și lime, cum ar fi Sprite, menține florile proaspete, deoarece acidul citric împiedică zahărul să hrănească bacteriile. Dar, spune Owen, este greu de știut care sunt proporțiile ingredientelor din astfel de produse și cel mai bine este să evitați utilizarea lor pentru trandafiri.

El nu recomandă utilizarea acestora pentru trandafirii tăiați și avertizează că, utilizate în cantități nepotrivite, astfel de amestecuri pot ucide prematur trandafirii tăiați. Chiar și înălbitorul diluat este o substanță chimică puternică de utilizat în apa din vaza de flori.

Cum să folosești oțetul

Este indicată să alegeți ingrediente mai blânde. Oțetul are proprietăți antimicrobiene puternice, dar este mai puțin toxic decât înălbitorul. Rețeta pe care o recomandă este:

-3 linguri de zahăr

-2 linguri de oțet alb

-1 litru de apă caldă

La fel ca în cazul hranei pentru flori, dizolvați zahărul și amestecați bine cu apa înainte de a adăuga flori.

Sfaturi pentru păstrarea prospețimii trandafirilor tăiați

Există câțiva pași pe care îi puteți urma pentru a vă menține trandafirii tăiați în cea mai bună formă:

-Asigurați-vă că tulpinile sunt înclinate în partea de jos. Tăiați tulpinile la un unghi de 45 de grade folosind foarfece de grădină înainte de a pune trandafirii într-o vază. Dacă nu aveți foarfece de grădină la îndemână, o foarfecă ascuțită de bună calitate va fi suficientă.

-Mențineți vaza curată. După cum probabil puteți intui pe baza celor de mai sus, menținerea trandafirilor fără bacterii este esențială pentru supraviețuirea lor, iar asta înseamnă menținerea vazei curate. Spălați bine vaza cu apă cu săpun blând înainte de a adăuga tulpinile și o umpleți 3/4 din capacitate cu apă călduță. Apoi, reîmprospătarea apei și a hranei pentru flori la fiecare două zile poate prelungi viața trandafirilor tăi.

-Nu înghesui prea multe flori în vază. Vaza trebuie să fie suficient de mare pentru a permite circulația aerului: încearcă să nu înghesui tulpinile strâns. De asemenea, poți tăia câteva frunze de pe tulpinile inferioare folosind foarfecele pentru a îmbunătăți circulația aerului.

-Nu lăsa trandafirii să se încălzească sau să se răcească prea tare. Așează vaza cu trandafiri departe de lumina puternică a soarelui, de surse de căldură (cum ar fi caloriferele) sau de curenți de aer rece deoarece toate acestea pot stresa petalele și pot provoca uscarea prematură a acestor. De obicei, trandafirii tăiați rezistă mai mult într-un loc răcoros, notează thespurce.com.