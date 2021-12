Îndepărtarea și transferul microorganismelor de/pe suprafețele de contact cu alimentele prin lavetele de curățare. Laveta de microfibră – cel mai bun instrument sau factor de risc?

În fiecare an, în întreaga lume, norovirusurile umane (HuNoVs) sunt cauza principală a gastroenteritei nebacteriene, fiind asociate cu 80 până la 90% din focarele raportate.

Mai mult, HuNoV sunt cauza principală a focarelor de boli transmise prin alimente raportate, provocând 5,5 milioane (58%) de îmbolnăviri în fiecare an. Din punct de vedere economic, HuNoV-urile costă Statele Unite de exemplu, aproximativ 625 USD per caz - echivalentul a 3,7 miliarde USD în fiecare an în ceea ce privește bolile transmise de alimente atribuite HuNoV. Norovirusurile pot fi transferate oamenilor pe o cale directă (de exemplu, de la persoană la persoană) sau indirect (adică, pe cale fecal-orală) prin contactul cu suprafețe contaminate (neanimate) și ingerarea de alimente și apă contaminate.

Suprafețele contaminate au fost bine documentate ca fiind o cale de transmitere a HuNoV, în special în ceea ce privește focarele în medii închise, cum ar fi unitățile de îngrijire pe termen lung, spitalele, navele de croazieră, campingurile și unitățile militare. Unul dintre factorii critici ai transmiterii HuNoV este capacitatea sa de a persista pe termen lung în mediul înconjurător. Lamhoujeb și colaboratorii săi (2009) au raportat că HuNoV pot persista pe suprafețele din oțel inoxidabil și clorură de polivinil (PVC) timp de 1 până la mai mult de 7 săptămâni, în funcție de suprafață, temperatură și umiditate relativă. În plus, odată ce o suprafață este contaminată, particulele de virus pot fi transferate cu ușurință între obiectele neînsuflețite și cele animate (de exemplu, de la suprafețele contaminate la mâini și invers). Încă nu este clar câte focare de boli transmise prin alimente sunt un rezultat direct al transmiterii HuNoV la alimente prin suprafețele contaminate în contact cu alimentele. Cu toate acestea, din cauza dozei infecțioase extrem de scăzute (până la 18 particule de virus infecțios), numărul mare de virusuri eliminate în timpul infecției (1011 și, respectiv, 106 copii genomice per gram de scaun sau vărsături) și capacitatea de a persista, suprafețele contaminate sunt considerate a fi o cale majoră în răspândirea gastroenteritei HuNoV.

Curățarea cu dezinfectanți este considerată un pas important în prevenirea transmiterii HuNoV de pe suprafețele contaminate. Eficacitatea diverșilor compuși de curățare (alcooli, compuși de amoniu cuaternar, hipoclorit de sodiu) atât împotriva HuNoV, cât și a surogatilor HuNoV (norovirus murin [MNV], calicivirus felin [FCV], bacteriofag MS2) pe diferite materiale de suprafață, în principal oțel inoxidabil, melamină și PVC, a fost evaluat. Este important de remarcat faptul că majoritatea studiilor se bazează pe inactivarea surogaturilor HuNoV cultivabile, deoarece nu există un test de cultură celulară care să măsoare infectivitatea HuNoV. În general, studiile care investighează dezinfectanții pe suprafețe sunt de acord că cel mai eficient compus împotriva HuNoV este hipocloritul de sodiu (NaClO). Cu toate acestea, concentrația (5.000 ppm sau 15,6 ml înălbitor într-un litru de apă) de NaClO determinată a fi cea mai eficientă pentru inactivarea HuNoV depășește cu mult ceea ce este obligatoriu (adică 200 ppm) pentru igienizarea suprafețelor în contact cu alimentele în Codul alimentar. Pentru a utiliza această concentrație mare de NaClO pe suprafețele de contact cu alimentele, zona care este dezinfectată trebuie apoi clătită cu apă curată și să primească o ștergere finală cu o soluție de înălbitor de 200 ppm (50). În plus, înainte de igienizare, zona trebuie curățată și cu detergent și apă pentru a îndepărta reziduurile alimentare și pentru a menține eficacitatea așteptată a compusului de igienizare. Mai mult, concentrația și timpul de contact necesar pentru inactivarea inițială a HuNoV pot deteriora (adică, oxida) suprafețele din oțel inoxidabil, suprafețele predominant utilizate și recomandate pentru prepararea alimentelor. Din acest motiv, compușii cuaternar de amoniu și alcool etilic sunt utilizați cel mai adesea în timpul curățării și igienizării regulate a suprafețelor de contact cu alimentele, chiar dacă acești dezinfectanți nu sunt foarte eficienți împotriva virusurilor neînvelite precum HuNoV și a altor virusuri enterice (de exemplu, rotavirus, virusul hepatitei A). și adenovirus).

O altă componentă implicată în curățarea și igienizarea suprafețelor în contact cu alimentele este laveta folosită pentru a șterge aceste suprafețe în timpul curățării regulate și ocazionale a zonelor de preparare a alimentelor și a blaturilor. Deoarece lavetele de curățare vin în contact cu suprafețe potențial contaminate, trebuie evaluată capacitatea acestora de a elimina agenții patogeni de pe suprafețe, precum și potențialul lor de a transfera agenți patogeni pe suprafețele curate. Tebbutt (1988) a evaluat lavetele dezinfectante de unică folosință și reutilizabile pentru curățarea suprafețelor inoculate cu bacterii fecale și a concluzionat că, în timp ce lavetele reutilizabile sunt mai convenabile și mai puțin costisitoare, acestea adesea nu sunt dezinfectate corespunzător și, prin urmare, utilizarea lavetelor de unică folosință poate reduce riscul de contaminare încrucișată. Studii mai recente au raportat, de asemenea, eficacitatea lavetelor de curățare selectate (de exemplu, fibre nețesute, lavete de microfibră și cârpe de bucătărie generice) pentru îndepărtarea bacteriilor; cu toate acestea, niciunul nu a evaluat lavetele pentru eficacitatea lor împotriva agenților patogeni virali și puțini au evaluat laveta ca o sursă de potențială contaminare încrucișată în mediile din industria serviciilor alimentare.

Prin urmare, scopul prezentului studiu a fost de a evalua cinci lavete de curățare diferite pentru capacitatea lor de a elimina HuNoV, MNV, FCV și bacteriofagii MS2 și PRD1 de pe o suprafață din oțel inoxidabil și o suprafață solidă neporoasă pe bază de acrilic. De asemenea, a fost evaluat potențialul fiecărui tip de lavetă de curățare de a transfera virusuri înapoi pe suprafețe. Acesta este primul studiu care evaluează eficacitatea lavetelor de curățare pentru îndepărtarea virusurilor de pe suprafețele de contact cu alimentele și transferul de virusuri de la lavetă la suprafață.

Evaluarea eliminării virusului de pe suprafețe.

Cinci lavete de curățare au fost evaluate pentru îndepărtarea surogaturilor virale și a HuNoV de pe suprafețele solide și din oțel inoxidabil. Au fost evaluate două lavete amestecate din celuloză/bumbac (celuloză, 70%; bumbac, 30%), lavete de microfibră, lavete nețesute (vâscoză, 50%; poliester, 50%) și prosoape generice din bumbac (100% bumbac). Lavetele au fost selectate pe baza utilizării curente (de exemplu, prosoape din bumbac) și/sau potențiale (de exemplu, lavete de microfibră) de către industria de servicii alimentare și a disponibilității comerciale. Mostrele au fost tăiate în bucăți de 5 cm2, plasate în pungi de sterilizare (VWR, Radnor, PA) și autoclavate la 121°C și 15 lb/in2 timp de 15 minute. Foi de oțel inoxidabil (gabaritul tip 304/14 și ecartamentul tip 430/15; Advance Tabco, Edgewood, NY) și 3-x3-in. (7,6 cm2) probe de suprafață solidă neporoasă, pe bază de acril 100% (laminat Wilsonart cu grosimea de 13 mm; Wilsonart International, Inc., Temple, TX) au fost utilizate pentru toate experimentele. Suprafețele au fost sterilizate înainte de începerea studiului descris și după fiecare experiment. Pentru oțel inoxidabil, suprafețele au fost inițial curățate cu apă și săpun, învelite în folie de aluminiu și autoclavate la 121°C și 15 lb/in2 timp de 15 minute. După fiecare experiment, suprafețele din oțel inoxidabil au fost expuse la lumină UV timp de 30 de minute într-o hotă de nivel de biosecuritate 2 (BSL-2), urmată de aplicarea unei soluții 10% de înălbitor de uz casnic timp de 10 minute. Suprafețele din oțel inoxidabil au fost apoi autoclavate, curățate din nou, învelite în folie de aluminiu și autoclavate din nou. Pentru suprafața solidă pe bază de acril, a fost urmat același protocol, cu excepția faptului că suprafața solidă nu a putut fi autoclavată.

O sută de microlitri dintr-un cocktail de virus preparat care conține în medie 5,4 × 105, 1,1 × 106, 1 × 105 și 7,4 × 105 PFU din fiecare surogat viral (MS2, PRD1, FCV și, respectiv, MNV) au fost inoculați aleatoriu. fie pe o suprafață de 7,6 cm2 de suprafață solidă, fie pe oțel inoxidabil. O sută de microlitri de 1x PBS au fost de asemenea inoculați pe o suprafață de 7,6 cm2 ca martor negativ. Pentru HuNoV, 100 μl (corespunzător la 10.000 de unități RT-PCR [RT-PCRU]) de scaun preparat, nediluat, care conține HuNoV, a fost utilizat pentru inoculare. Suprafețele inoculate au fost lăsate să se usuce complet timp de 30 până la 45 de minute într-o hotă BSL-2.

Cu pensete sterile, o bucată de lavetă sterilă de 5 cm2 a fost umezită cu apă de laborator Milli-Q de înaltă calitate (Millipore, Billerica, MA) și a fost plasată pe o suprafață de 7,6 cm2. Suprafața a fost ștearsă cu mâna de 3 ori pe verticală și de 3 ori pe orizontală. Pe tot parcursul procesului au fost purtate mănuși și s-au pulverizat cu etanol 70% între lavete. S-a încercat minimizarea variabilității dintre replicile experimentale din cauza diferențelor de presiune aplicată pe lavetă în timpul ștergerii, punând aceeași persoană să conducă toate experimentele de îndepărtare și transfer.

Suprafețele și lavetele de curățare au fost apoi evaluate așa cum este descris mai jos în „Recuperarea virusurilor de pe lavete și suprafețe”. Lavetele de curățare au fost evaluate pentru recuperarea doar a surogatilor virali și nu a HuNoV. Pentru fiecare experiment combinat tip lavetă-tip suprafață, fiecare mostră a fost evaluată în trei exemplare cu două controale pozitive de suprafață (adică, suprafața a fost inoculată, dar nu a fost ștearsă), un control negativ al suprafeței (adică, o suprafață inoculată cu 1 × PBS a fost șters) , și un control negativ al lavetei (adică, nu a fost efectuată nicio ștergere). Toți eluații și inoculul au fost testați pentru MS2, PRD1, MNV și FCV așa cum este descris pentru preparatele stoc. Fiecare test a inclus atât controale pozitive (cantitate cunoscută de surogat viral) cât și negative (1 × PBS). Diluțiile pentru surogate virale au fost preparate în 1x PBS. Experimentele preliminare în care fiecare stoc de virus a fost însămânțat pe cealaltă linie de celule gazdă a virusului nu au generat nicio formare de placă reactivă încrucișată, nici însămânțarea nu a afectat formarea numărului așteptat de PFU pentru virusul gazdă (datele nu sunt prezentate). RT-PCR în timp real a fost utilizat pentru analiza HuNoV. Pentru RT-PCR în timp real, eluații au fost pregătiți făcând diluții în serie de două ori în apă tratată cu DEPC și ARN a fost extras prin eliberare de căldură timp de 5 minute la 95°C.

Evaluarea transferului virusului la suprafață.

Inițial, bucăți de lavete de curățare de 5 cm2 au fost umezite cu apă de laborator Milli-Q de înaltă calitate (Millipore). Lavetele umede au fost ulterior însămânțate în duplicat cu 100 μl de cocktail de virus preparat care conține aproximativ 105 până la 106 PFU din fiecare surogat viral (MS2, PRD1, MNV, FCV). Cocktailul de virus a fost lăsat să se echilibreze la lavetă timp de 1 min. Fiecare suprafață de 7,6 cm2 a fost ștearsă cu o cârpă inoculată de 3 ori pe verticală și de 3 ori pe orizontală. Pentru fiecare experiment combinat tip lavetă-tip suprafață, o lavetă de control pozitiv a fost, de asemenea, inoculată cu cocktailul surogat viral, dar nu a fost folosită pentru ștergere. Suprafețele și lavetele de curățare au fost apoi eluate așa cum este descris mai jos în „Recuperarea virusurilor de pe lavete și suprafețe”. Toți eluații și inoculul au fost testați pentru MS2, PRD1, MNV și FCV așa cum este descris pentru prepararea stocului și determinarea titrului. Experimentele de transfer au fost finalizate folosind doar surogate virale și nu au inclus evaluarea HuNoV-urilor din cauza concentrațiilor scăzute de stoc și a limitei de detecție RT-PCR în timp real.

Recuperarea virusurilor de pe lavete și suprafețe.

Înainte de evaluarea lavetelor de curățat, a fost optimizată o metodă de eluare a virusurilor de pe suprafețe, precum și de pe lavetele de curățare. Pentru eluarea virusurilor de pe suprafețe, o metodă descrisă anterior de Taku și colab. (2002) a fost utilizat cu modificări. Pe scurt, 600 μl de tampon de eluție (glicină 0,05 M [pH 6,5], Tween 80 0,1% și NaCI 0,3 M) s-au adăugat la suprafețele de 7,6 cm2 ale suprafețelor inoculate. Tamponul de eluție a fost lăsat să intre în contact cu suprafața timp de 10 minute. Folosind o racletă cu celule sterile (Fisher Scientific, Pittsburgh, PA), suprafața a fost răzuită pentru a răspândi tamponul de eluție și a detașa virusurile aderente. Tamponul de eluție a fost apoi colectat de la suprafață folosind o micropipetă. Volumul total de buffer care conține viruși a fost înregistrat pentru a calcula eficiența recuperării.

Pentru eluarea virusurilor din lavetele de curățare, lavetele (bucăți de 5 cm2) au fost plasate în tuburi de polipropilenă de 50 ml conținând 20 ml tampon de eluție. Tuburile care conţin pânze au fost prelucrate la temperatura camerei timp de 30 de minute cu agitare la 150 rpm. După agitare, tamponul de eluare care conține virusurile din lavete a fost îndepărtat din tub și plasat într-un tub nou de polipropilenă de 50 ml. Volumul total de buffer care conține virusuri a fost înregistrat pentru a calcula eficiența recuperării.

Analize statistice.

Pentru toate experimentele, analizele statistice au fost efectuate folosind software-ul JMP (versiunea 9.0; SAS, Cary, NC). Valorile PFU ale virusului au fost transformate în valori logaritmice pentru a obține o distribuție normală. Analiza unidirecțională a varianței (ANOVA) și diferența semnificativă Tukey-Kramer (HSD) au fost utilizate atunci când s-au efectuat două sau mai multe comparații medii într-un set de date. În toate cazurile, semnificația statistică a fost stabilită la o valoare α de ≤0,05.

REZULTATE

Eficiența de recuperare a metodei de eluare.

Pentru a evalua eficiența metodei de eluare, s-au calculat recuperările de virus atât pentru suprafețe, cât și pentru lavetele de curățare pentru experimentele de îndepărtare și, respectiv, transfer de virus. Valorile pentru eficiența recuperării s-au bazat pe numărul de PFU raportat pentru martorii pozitivi (suprafață sau pânză) împărțit la numărul de PFU din inocul. Metoda de eluare optimizată descrisă în secțiunea Materiale și Metode a atins eficiențe globale medii de recuperare de pe suprafețe de >100, 37, 41 și 57% din MS2 (n = 14), PRD1 (n = 14), MNV (n = 9) și, respectiv, FCV (n = 8). Eficiența de eluție de la cârpe de curățare în timpul experimentelor de transfer pentru MS2 (n = 38), PRD1 (n = 40) și FCV (n = 10) au fost >100, >100 și, respectiv, 36%. Eficiența de eluare a MNV din experimentele de transfer al lavetei de curățare nu a putut fi calculată deoarece valorile pentru controalele pozitive pentru test (adică, MNV la o concentrație cunoscută analizată simultan cu probele pentru a asigura validitatea testului pe placă) au fost semnificativ mai mici decât se aștepta. ; astfel, numărul de PFU obținut din eluția cârpelor de curățare nu a fost considerat valid și aceste date au fost excluse.

Îndepărtarea virușilor de pe suprafața solidă și din oțel inoxidabil.

În medie, cele cinci lavete de curățare au îndepărtat 2,85 log10 și 3,15 log10 unități de surogate virale pe suprafața solidă (Fig. 1A) și, respectiv, din oțel inoxidabil (Fig. 1B). S-au observat diferențe semnificative statistic (P = 0,0031) între suprafețe pentru îndepărtarea FCV, suprafețele din oțel inoxidabil producând o îndepărtare mai mare. În plus, îndepărtarea MNV de pe ambele suprafețe combinate a fost semnificativ mai mică decât îndepărtarea FCV și PRD1 (P = 0,0016 și, respectiv, 0,0004) (Fig. 1). Comparând eliminarea totală a virusurilor în funcție de tipul de lavetă de curățare, prosopul de țesătură a îndepărtat semnificativ mai puțini viruși decât lavetele de celuloză/bumbac 1 (P = 0,0064) și lavetele de microfibră (P = 0,0016). Inițial, laveta de microfibră a fost folosită uscată, dar după o analiză suplimentară, a fost folosită o lavetă din microfibră umezită pentru experimentele de îndepărtare rămase. Laveta de microfibra uscată a îndepărtat o medie de ≤10 PFU (P ≤ 0,05) (datele nu sunt prezentate), în timp ce laveta din microfibră umezită a funcționat similar celorlalte produse. Prin urmare, datele pentru îndepărtarea de către laveta de microfibră a virusurilor prezentate includ doar cantitatea de log10 îndepărtată de laveta de microfibră umedă.

Datele colectate cu privire la îndepărtarea HuNoV prin lavetele de curățare au fost prezentate. Aceste date sunt rezultate din eluarea suprafeței după ștergerea cu lavete contaminate. Rezultatele pentru pânza de celuloză/bumbac 2 sunt prezentate pentru un singur experiment (efectuat în trei exemplare) pe fiecare suprafață, deoarece această cârpă a devenit indisponibilă pentru utilizare în replicările rămase. În timpul analizelor preliminare, inhibarea totală (adică, nicio detectare a standardului ARN HGV în matricea probei, așa cum este indicată de lipsa unei valori CT) a fost detectată în probele nediluate și diluate la 2-1 (datele nu sunt prezentate); prin urmare, toate probele au fost analizate la o diluție de 2-2. Chiar și totuși, probele diluate la 2-2 au prezentat o inhibare parțială (adică o schimbare sau o creștere a valorii CT așteptate pentru standardul ARN HGV) și/sau totală. Impactul inhibitorilor asupra testelor RT-PCR în timp real face ca interpretarea cantitativă a acestor date să fie aproape imposibilă.

Transferul virusurilor pe o suprafață solidă și pe oțel inoxidabil.

Rezultatele transferului virusului surogat total combinat (MS2, PRD1, FCV) de la lavetele de curățare la oțel inoxidabil au fost prezentate. Datele pentru MNV nu au fost incluse din cauza problemelor apărute cu analiza descrisă a plăcii și a lipsei de a rămas suficient volum de probă pentru a repeta testele. Cârpele de celuloză/bumbac și lavetele de microfibra au transferat în medie 3,4 și, respectiv, 8,5 PFU viral total pe suprafața solidă. Aceste lavete au fost semnificativ diferite (P < 0,0001) de pânzele nețesute și de prosoape pentru transferul virusurilor pe suprafața solidă. Pentru toate cele trei surogate virale (FCV, MS2, PRD1), lavetele nețesute și prosoape spongioase au transferat o medie de 3,3 × 102 și, respectiv, 8,3 × 102 PFU pe suprafața solidă. Pentru oțel inoxidabil, pânza de celuloză/bumbac 1 a transferat 2,6 PFU, care a fost semnificativ diferită de cantitățile pentru lavetele nețesute și pentru prosoape spongioase (P < 0,0001 și, respectiv, P = 0,0009). În plus, laveta de microfibră a transferat pe oțel inoxidabil semnificativ mai puțin virus (P = 0,0110) decât laveta nețesută (Fig. 2).

DISCUŢIE

Aplicarea instrumentelor de curățare adecvate pentru îndepărtarea virusurilor de pe suprafețele de contact cu alimentele – sau de pe orice suprafață – este un pas esențial în prevenirea transferului indirect către persoanele din unitățile de servicii alimentare. Prin urmare, a fost studiată eficiența diferitelor lavete de curățare pentru îndepărtarea lor și transferul ulterior al HuNoV și al surogatelor HuNoV pe suprafețele de contact cu alimentele.

Inițial, a fost optimizată o metodă de eluare a virusurilor de pe suprafețe și lavete de curățat. Metoda publicată de Taku și colab. (2002) a fost modificată aici prin adăugarea de 0,3 M NaCI și 0,1% Tween 80 la tamponul de glicină 0,05 M (pH 6,5) care a fost descris inițial. Includerea NaCl și Tween 80 a fost descrisă anterior și demonstrat că îmbunătățește eficiența de eluare din diferite matrice alimentare și de mediu. Eficiența de recuperare de 37 până la > 100% pentru eluarea virusurilor de pe suprafețele raportate aici sunt similare cu recuperările de 32 până la 71% pentru FCV de pe oțel inoxidabil raportate de Taku și colab. (2002). Modificarea acestei metode s-a dovedit, de asemenea, a fi eficientă pentru recuperarea MNV, MS2, PRD1 și HuNoV atât de pe oțel inoxidabil, cât și de pe suprafețe acrilice, suprafețe solide.

Studiile care evaluează diferite lavete de curățare pentru îndepărtarea agenților patogeni din mediile de servicii alimentare rămân limitate, în timp ce cercetările în spitale (de exemplu, studiile de pe oțel inoxidabil, de pe mobilier laminat și suprafețe de plăci ceramice) au fost raportate frecvent. În ceea ce privește mediile spitalicești, lavetele din microfibră și ultramicrofibră au primit cea mai mare atenție pentru potențialul lor de a îmbunătăți eficacitatea curățării fără a fi nevoie de adaos de detergenți . Cel mai recent, Smith et al. (2011) a evaluat 10 lavete de microfibră umede diferite pentru îndepărtarea agenților patogeni cunoscuți că provoacă infecții asociate unităților de îngrijire a sănătății: spori de Clostridium difficile, E. coli și Staphylococcus aureus rezistent la meticilină. Autorii au raportat o reducere medie log10 de 2,21 atunci când au fost utilizate lavete de microfibră umede de unică folosință, în timp ce niveluri mai scăzute au fost raportate în timpul utilizării repetate a cârpelor pentru a curăța o serie de suprafețe contaminate. Alte studii au raportat valori similare sau mai bune de reducere a bacteriilor pentru lavetele de microfibră umede , în funcție de suprafață și organism (7, 28). Deși nu este direct comparabilă, laveta din microfibră evaluată în studiu a avut o reducere medie log10 de 3,36 pentru virusuri atunci când a fost utilizată ca o lavetă umedă pe ambele tipuri de suprafață. Prin urmare, lavetele din microfibră par a fi eficiente în îndepărtarea atât a virusurilor, cât și a bacteriilor de pe suprafețele neporoase. În ceea ce privește mediile de servicii alimentare, au fost raportate foarte puține evaluări ale lavetelor de curățare pentru îndepărtarea contaminării microbiene, iar dintre acestea s-au folosit doar cârpe din fibre de bucătărie insuficient caracterizate, cârpe generice, șervețele de hârtie de unică folosință sau role de material nețesut. Indiferent, toate aceste studii evaluează eficacitatea împotriva agenților patogeni bacterieni și nu a virusurilor și, prin urmare, nu sunt posibile compararea și discutarea eliminării virusului de pe suprafețele de contact cu alimentele prin utilizarea lavetelor de curățare.

Studiul acesta demonstrează, de asemenea, diferențe în eliminarea virusului între suprafețe. În studiul actual, a existat o îndepărtare semnificativ mai mare a FCV de pe suprafața din oțel inoxidabil decât de pe alt[ suprafața solidă (reduceri medii log10, 3,5 și, respectiv, 2,8), dar această diferență nu a fost observată pentru MNV, MS2 și PRD1. Motivele pentru diferența de îndepărtare a FCV nu sunt cunoscute, dar se pot datora afinităților variabile ale adsorbției FCV la suprafața solidă și oțelul inoxidabil. Se presupune că interacțiunile electrostatice, forțele Van der Waals și efectele hidrofobe joacă un rol în interacțiunile dintre particulele virale și suprafețe. Factorii suplimentari care afectează adsorbția includ diferitele caracteristici intrinseci (cum ar fi punctul izoelectric) ale virusului. În acest experiment, surogații virali studiati (FCV, MS2, MNV și PRD1) pot avea sarcini de suprafață nete ușor diferite, așa cum demonstrează diferitele puncte izoelectrice (4,9, 3,9, necunoscut [dar considerat a fi similar cu cel al NoV la 5.0] și, respectiv, 4.2). Chiar și cu aceste diferențe, tamponul de eluție cu un pH de 6,5 care conține 0,3 M NaCI și 0,1% Tween 80 descris aici a fost formulat pentru a inhiba interacțiunile electrostatice și hidrofobe, perturbând astfel adsorbția la suprafață. Mai probabil, diferența în îndepărtarea FCV este legată de eficiența variabilă a testului plăcii (adică diferențe aleatorii în adsorbția virusului și/sau infecțiozitatea celulelor din testul plăcii). Au fost raportate diferențe semnificative între lavetele de curățare, de asemenea, pentru îndepărtarea atât a FCV, cât și a MNV de pe oțel inoxidabil, dar nu și de pe alte suprafețe solide. Un posibil motiv pentru aceste diferențe ar putea fi atribuit aplicării unei presiuni inconsistente pe suprafață atunci când ștergeți cu lavetele; totuși, dacă acesta ar fi cazul, atunci ne-am aștepta ca toate tipurile de virus să fie afectate, deoarece pentru inocul a fost folosit un cocktail din toate tipurile de virusuri.

Pe lângă evaluarea eliminării surogaților HuNoV prin lavetele de curățare,s-a evaluat și eliminarea HuNoV utilizând RT-PCR în timp real. Aceste date, totuși, nu au oferit o imagine clară a eficacității lavetelor pentru îndepărtarea HuNoV din cauza problemelor legate de inhibarea testelor. Aici s-a folosit o probă de scaun clarificată care conține HuNoV GI.1 pentru inocul pentru a minimiza procesarea probei. Din păcate, probele de scaun – chiar dacă sunt clarificate – conțin numeroși inhibitori (de exemplu, compuși fenolici, glicogen, grăsimi, celuloză, resturi bacteriene și metale grele) care pot afecta rezultatele testelor RT-PCR. Pașii dincolo de simpla clarificare care ar fi putut ajuta la atenuarea inhibitorilor din proba de scaun includ prelucrarea ulterioară cu solvenți organici precum Freon sau Vertrel XF și purificarea folosind gradienți de clorură de cesiu sau zaharoză. Inițial, s-a comparat clarificarea simplă prin centrifugare cu extracția HuNoV din proba de scaun cu Vertrel XF și a existat o ușoară pierdere a semnalului virusului cu atenuarea minimă a inhibării (datele nu sunt prezentate). O altă posibilitate de a aborda inhibiția ar fi fost extragerea ARN-ului din eluați colectați de pe suprafețe în timpul evaluării lavetelor. Chiar dacă inhibarea ar fi fost o problemă mai mică, eficiența extracției pentru fiecare probă ar trebui să fie evaluată pentru a oferi cantitatea de certitudine necesară pentru a cuantifica cu acuratețe aceste date. În cele din urmă, nu s-a considerat că acest lucru este justificat pentru domeniul de aplicare al prezentului studiu, deși ar trebui făcute cercetări viitoare pentru a evalua în continuare îndepărtarea HuNoV folosind lavete de curățare prin utilizarea HuNoV-uri purificate cu clorură de cesiu și/sau particule asemănătoare HuNoV. (53).

Cea mai evidentă și potențial cea mai critică diferență a lavetelor a fost demonstrată în experimentele de transfer, în care cele din bumbac/celuloză și lavetele de microfibră au transferat semnificativ mai puțin virus - cu aproximativ 2 ordine de mărime mai puțin - decât lavetele nețesute și prosoapele din bumbac. În industria alimentară, prosoapele din bumbac sunt cele mai des folosite pentru curățare, deoarece pot fi spălate și refolosite. Datele prezentate în studiul nostru indică faptul că prosoapele umede din bumbac transferă o medie de 832 și 115 PFU de surogate HuNoV (FCV, MS2, PRD1) înapoi pe o suprafață solidă și, respectiv, pe oțel inoxidabil. Niveluri similare de transfer au fost, de asemenea, demonstrate în studiu atunci când se folosește o lavetă nețesută umedă. Având în vedere doza infecțioasă scăzută de HuNoV și rezistența la degradarea mediului, acest nivel de transfer pentru surogate HuNoV ar trebui luat în considerare atunci când se selectează laveta adecvată pentru curățare și dezinfecție înainte de reutilizare. Diferența dintre nivelurile de transfer al pânzei se poate datora diferențelor de densitate a fibrelor, deși acest lucru nu a fost investigat în studiul nostru. De exemplu, lavetele din celuloză/bumbac au o construcție mai asemănătoare bureților, în timp ce prosoapele din bumbac spongioase au o construcție mai deschisă, cu bucle de țesătură largi, la care virusurile ar putea să nu se absoarbă la fel de ușor. Majoritatea datelor existente privind transferul de virusuri către și de la suprafețele poroase (de exemplu, alimente și mâini) și neporoase (de exemplu, oțel inoxidabil și sticlă) se concentrează în primul rând pe transferul de la mână la suprafață, suprafață la suprafață, suprafață la mână, mâna la hrană și suprafața la hrana; astfel, acest studiu reprezintă primul raport al transferului de virusuri de la lavete contaminate pe suprafețe neporoase.

Există câteva limitări în proiectarea studiului prezent. În primul rând, s-a folosit un inocul de virus cu 5 până la 6 log10 unități pentru experimentele de îndepărtare și transfer. Această cantitate de virus este probabil mult mai mare decât ar fi găsită pe suprafețele contaminate, fără a include suprafețele contaminate de un episod de vărsături sau alte simptome de boală gastrointestinală acută; chiar și așa, Julian și colab. (2010) au concluzionat că dimensiunea inoculului nu a influențat semnificativ cantitatea de virus transferată. În al doilea rând, s-a ales să se șteargă suprafețele inoculate de 3 ori pe verticală și de 3 ori pe orizontală, fără a efectua o evaluare experimentală pentru a stabili dacă diferite metode de ștergere ar fi mai potrivite pentru evaluarea eficacității lavetelor de curățare sau a capacității acestora de a transfera virușii pe suprafețe. Studiile anterioare au raportat o varietate de metode de ștergere, de la simple la complexe, pentru evaluarea eliminării bacterii. Dacă se dezvoltă studii viitoare pentru evaluarea lavetelor de curățat, se consideră că o metodă standard ar fi benefică pentru compararea datelor între studii. În sfârșit, nu s-au evaluat lavetele în combinație cu un agent de igienizare. Conform Codului Alimentar , lavetele de curățare și ștergere ar trebui păstrate într-o soluție de igienizare aprobată pentru reutilizare într-o perioadă de timp nedefinită. Cu toate acestea, știm că cei mai comuni compuși de igienizare (adică amoniul cuaternar) sunt ineficienți împotriva HuNoV și alți agenți patogeni virali; prin urmare, eficacitatea crescută semnificativ nu este probabilă. În plus, deoarece acesta este primul studiu de acest gen, as-a considerat că este important să se stabilească mai întâi îndepărtarea/transferul numai datorită lavetei, fără a combina variabile.

În general, concluziile acestui studiu indică faptul că lavetele de curățare compuse din anumite materiale pot fi un instrument valoros de curățare intermediară în mediul de preparare a alimentelor, atunci când timpul nu permite utilizarea unui agent de igienizare. Acest studiu a demonstrat, de asemenea, că unele lavete de curățare pot transfera mai ușor virusurile înapoi pe suprafața de contact cu alimentele dacă sunt utilizate după curățarea unei zone contaminate și prezintă un risc potențial pentru sănătatea publică. Deși sunt eficiente în eliminarea virusului de la sine, cercetările viitoare ar trebui să implice evaluarea lavetelor identificate ca fiind cele mai eficiente (de exemplu, lavete din amestec de celuloză/bumbac și lavete de microfibră) în combinație cu dezinfectanți și alte regimuri de curățare.