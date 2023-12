Noi descoperiri din lumea pisicilor. 5 lucruri uimitoare despre micile feline

Cum toarc pisicile? De ce par atât de enervate tot timpul? Cnd și unde au început pisicile să împartă locuințele cu oamenii?

O problemă în găsirea răspunsurilor la aceste întrebări este natura lor secretă și refuzul de a face ceea ce li se spune, ceea ce face ca studiul pisicilor într-un cadru de laborator să fie destul de dificil. Dar progresele tehnologice și metodele de cercetare din ultimii ani au ajutat la evidențierea anumitor comportamente ale pisicilor, la identificarea originii speciilorși chiar la găsirea unui leac pentru o boală fatală a pisicilor.

Iată câteva dintre cele mai recente descoperiri științifice despre pisici:

1. Fețele pisicilor sunt expresive

Oamenii au încercat să decodeze sensul expresiilor faciale ale felinelor de ceva vreme, reușind unele progrese în studiile fețelor de pisică în interacțiunile cu oamenii. Dar ce fac fețele lor în preajma altor pisici? Pentru a afla, cercetătorii au înregistrat videoclipuri la o cafenea cu pisici din Los Angeles, California, pentru a studia expresiile faciale pe care animalele le fac în timp ce interacționează între ele.

Folosind un sistem de codificare a mușchilor faciali, cercetătorii au descoperit că pisicile realizează 276 de expresii faciale distincte folosind 26 de mișcări faciale unice, cum ar fi desfacerea buzelor, lingerea nasului sau mijirea ochilor. Brittany Florkiewicz, co-autor al noului studiu, spune că majoritatea acestor expresii ar putea fi clasificate ca prietenoase sau neprietenoase.

„Am reușit să găsim dovezi pentru ceva numit „față de joacă. Și, de fapt, avem studii actuale care arată că pisicile mari sunt capabile să producă și aceste fețe de joacă”. precizează aceasta.

Ea a studiat și expresiile faciale ale maimuțelor, și afirmă că a fost impresionată de gama de expresii găsite la pisici, comparabilă cu peste 300 de expresii pe care le-a identificat anterior la cimpanzei. „A fost foarte interesant să ne gândim la modul în care domesticirea a modelat acel repertoriu de expresii faciale, și apoi să ne gândim la comparații pe care le-am putea face cu alte specii”, a spus ea.

2. Cum torc pisicile

De asemenea, pisicile pot toarce în timp ce sunt îngrijite de stăpânii lor. Oamenii de știință spun că trăsăturile anatomice unice ale corzilor vocale ale pisicilor sunt responsabile pentru sunetele de de joasă frecvență.

Indiferent cum arată fața lor, un semn revelator al unei pisici fericite este toarcerea. Dar ceva care i-a nedumerit pe oamenii de știință este modul în care un animal mic, precum o pisică domestică poate produce sunete la frecvențe atât de joase.

Tecumseh W. Fitch a studiat fiziologia laringelor pisicilor - organul din spatele gâtului implicat în respirație și producerea sunetului, cunoscut și sub numele de cutia vocală - pentru a-și da seama. În cercetările sale, el a identificat o pereche de ttampoane grase care ajută la încetinirea vibrației corzilor vocale pentru a face zgomotul de joasă frecvență.

„Ceea ce credem noi este că pisica folosește o parte din corzile sale vocale pentru a toarce. Și folosește doar corda vocală completă cu aceste itampoane de grăsime pentru a produce sunete de frecvență mai joasă”, a spus el .

Aceste rezultate, publicate în Current Biology, contestă teoria comună a mecanicii toarcerii.

„Ceea ce s-a crezut până la studiul nostru pentru pisici este fiecare puls al toarcerii a fost de fapt însoțit de o zvâcnire musculară care trebuia condusă de pisică, de un semnal neural din creierul pisicii. Și ceea ce am putut să arătăm este că nu e necesar pentru ca torcarea să aibă loc”, explică Fitch.

3. Părul de pisică poate ajuta la rezolvarea crimelor

Iată un fapt care nu are nevoie de o lucrare de cercetare pentru a-l susține: părul de pisică ajunge peste tot. Și, deși aceasta poate fi o veste proastă pentru ținutele tale elegante, complet negre, este o veste bună pentru ocriminaliști.

Potențialul folosirii părului de pisică pentru a rezolva crimele este cunoscut de ceva timp. Într-un caz de omucidere din Regatul Unit, din 2023, firele de păr de pisică lăsate pe victimă s-au potrivit cu cele găsite în casa unui suspect, ceea ce a dus la condamnarea criminalului. Dar există unele provocări în utilizarea părului de pisică pentru a identifica suspecții.

4. Părul de pisică nu conține mult material genetic

Într-adevăr, părul de pisică nu conține atât de mult material genetic precum o picătură de salivă ori de sânge, „deci trebuie să ne uităm la altceva, spune cercetătorul Mark Jobling „Și anume, la ADN-ul mitocondrial”.

Într-o lucrare publicată în jurnalul Forensic Science International: Genetics, Jobling și echipa sa descriu modul în care au reușit să extragă ADN mitocondrial din părul de pisică. El a spus că acest test „poate funcționa cu un singur fir de păr de pisică” și la fire de păr care au vechime de peste 20 de ani. Acest lucru ar putea fi util în cazurile în care părul de pisică este inclus în dovezi deoarece, spre deosebire de sânge sau salivă, ADN-ul din păr se degradează mai lent în timp.

5. Pisicile se pot îmbolnăvi de COVID

Pandemia de COVID-19 a adus îngrijorări suplimentare și pentru proprietarii de pisici, deoarece au apărut rapoarte despre tigri și pisici domestice testate pozitiv pentru virus. Dar cu mult înainte de SARS-CoV-2 a existat un coronavirus diferit care a afectat felinele.

"Coronavirusul standard al pisicilor este peste tot în lume. Și majoritatea pisicilor, dacă ies afară, îl iau", a spus specialistul în boli infecțioase feline, Danielle Gunn-Moore.

Pentru majoritatea pisicilor care contactează acest virus, se manifestă ca o diaree ușoară. Dar la un procent mic de animale, virusul se transformă într-o boală mortală numită peritonită infecțioasă felină (FIP).

Insula Cipru găzduiește mii de pisici care au fost devastate de o nouă tulpină mortală a coronavirusului, responsabilă de peritonita infecțioasă feline sau FIP.

Până de curând, diagnosticul FIP era o condamnare la moarte. Dar când medicamentele antivirale pentru SARS-CoV-2 au devenit disponibile, s-a dovedit că acestea sunt incredibil de eficiente ca tratament FIP. Când Gunn-Moore și colegii ei au testat medicamentele antivirale pe o populație de peste 300 de pisici, tratamentul a fost eficient la 85% dintre animale.

„Este ca și cum soarta ne-ar fi oferit cel mai minunat cadou pentru a trata această boală devastatoare”, a spus Gunn-Moore.

Și a venit exact la momentul potrivit, deoarece o tulpină mortală a coronavirusului pisicilor devasta numeroasele populații de pisici sălbatice din Cipru. Gunn-Moore și colegii ei se bazează acum pe succesul tratamentului antiviral pentru a dezvolta un vaccin mai eficient împotriva FIP.

Analiza ADN-ului pisicilor antice - inclusiv a numeroase mumii de pisici găsite în Egipt - a ajutat oamenii de știință să ajungă la concluzia că specia de pisici domestice, Felis catus, își are originea în pisica sălbatică din Africa de Nord. Dar, așa cum explorează autorul Jonathan B. Losos în noua sa carte, The Cat's Meow: How the Cats Evolved from the Savanna to Your Sofa, o mare parte din comportamentul pisicilor noastre rămâne sălbatic.

„Un lucru despre pisicile care trăiesc în aer liber este că revin foarte repede la existența lor sălbatică”, a spus Losos.

Studiile asupra coloniilor de pisici sălbatice arată o ierarhie internă diferită de majoritatea celorlalte specii de pisici, sălbatice sau domestice.

Pisicile au reputația de a fi singuratice.. nu sunt foarte prietenoase una cu celălaltă. Se pare că, cel puțin în anumite circumstanțe, că acest lucru nu este adevărat. Pisicile domestice, când trăiesc în comunități dense, se îngrijesc reciproc și se joacă împreună, și chiar își alăptează puii", explică Losos, potrivit cbc.ca.

