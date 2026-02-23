Pericolul invizibil din bucătărie: Obiceiul zilnic care poate provoca daune majore

Materialele utilizate în majoritatea instalațiilor de astăzi sunt grav afectate de anumite obiceiuri.

Ce se întâmplă cu țevile din plastic

Cele mai multe locuințe sunt echipate cu țevi din plastic, precum PPR sau PVC, materiale concepute să reziste, în general, la temperaturi de până la circa 60°C. În aceste condiții, contactul direct cu apă la 100°C poate duce la înmuierea, deformarea sau chiar fisurarea țevilor în timp.

Deș deteriorarea nu este imediată, expunerea repetată la temperaturi extreme slăbește structura materialului, crescând riscul unor avarii grave și creșterea cheltuielilor cu reparațiile sau înlocuirea lor.

Efectul șocului termic

Specialiștii atrag atenția și asupra fenomenului de șoc termic. Dacă țevile sunt reci — de exemplu, după ce prin ele a circulat apă rece — iar ulterior sunt traversate brusc de apă clocotită, diferența mare de temperatură poate provoca dilatări rapide ale materialului.

Acest proces afectează în special îmbinările și garniturile, care pot ceda în timp. Consecința: scurgeri ascunse în pereți sau sub masca chiuvetei, dificil de depistat și costisitor de reparat. În multe cazuri, problemele sunt observate abia când apar infiltrații sau mirosuri neplăcute.

Ce se întâmplă cu țevile metalice

Chiar și în locuințele cu instalații metalice, riscul nu este eliminat complet. Multe sisteme includ componente sau racorduri din PVC, vulnerabile la temperaturi ridicate. Apa clocotită poate compromite aceste elemente, afectând întregul sistem de scurgere.

În plus, dacă țevile prezintă deja microfisuri sau uzură, expunerea la temperaturi extreme poate accelera degradarea și favorizează apariția scurgerilor.

Cheltuieli cu reparațiile

Deși pare o simplă rutină de bucătărie, turnarea apei clocotite direct în chiuvetă poate deveni, în timp, extrem de costistoare pentru bugetul familiei. Costurile de reparație pentru instalațiile afectate, mai ales atunci când sunt implicate intervenții în pereți sau pardoseli, pot fi semnificative.

Cum să eviți daunele

Specialiștii recomandă ca apa fiartă să fie lăsată câteva minute la răcit sau să fie amestecată cu apă rece înainte de a fi turnată în chiuvetă pentru a reduce riscul deteriorării conductelor.