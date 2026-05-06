Pericolul invizibil din casă: Indiciul care trădează prezența ploșnițelor. Metoda eficientă care te ajută să scapi rapid de ele

Ploșnițele de pat sunt plate și extrem de mici astfel că sunt greu de observat. Prin urmare, oamenii își dau seama de ele abia când observă urme de înțepături pe piele, iar atunci este destul de târziu.

Potrivit British Association of Dermatologists, igiena riguroasă nu este suficientă pentru a preveni apariția acestor insecte, potrivit spynews.ro.

Primul semn al prezenței ploșnițelor

Specialiștii spun însă că priimul semn al prezenței lor este un miros neobișnuit în locuință, adesea confundat cu umezeala sau igrasia.

În spațiile în care coloniile sunt numeroase, ploșnițele eliberează feromoni ce produc un miros dulceag, asemănător migdalelor. Mulți oameni nu asociază acest semn cu prezența insectelor și îl pun pe seama altor probleme din locuință.

„Când se adună în număr mare, ploșnițele emit un miros rânced, dulceag. De cele mai multe ori, acesta este confundat cu igrasia”, explică Norman Smith.

Insectele sunt dificil de observat cu ochiul liber deoarece se ascund în spații foarte mici. Datorită corpului lor plat, ele pot fi găsite în cusăturile saltelelor, în crăpăturile cadrului de pat sau în mobilierul din apropiere.

Specialiștii recomandă verificări atente în aceste zone, mai ales dacă apar semne suspecte, precum mirosul caracteristic, iritațiile cutanate și urme pe lenjerie.

Metoda eficientă de a scăpa de ploșnițe

În contextul creșterii numărului de infestări, experții subliniază importanța identificării timpurii și a intervenției rapide pentru a preveni răspândirea acestor dăunători în locuință.

De asemenea, sunt indicate deratizări specializate, însă trebuie știut că aceste insecte sunt extrem de rezistente. Ele pot supraviețui fără hrană până la un an, motiv pentru care este extrem de greu să scapi de ele.

Lucrurile mai rar folosite trebuie spălate și depozitate în pungi bine închise. Nu este însă nevoie să arunci totul din locuință și să renovezii.

Există o soluție extrem de eficientă de a scăpa de ele, non toxică, are preț accesibil și poate fi găsită în magazinele specializate.

Pământul de diatomee (diaomit) este o rocă naturală sedimentară, sub formă de pudră albicioasă, formată din resturi fosilizate ale algelor microscopie bogate în siliciu. Acesta conține silicu amorf, calciu, magneziu și alte oligoelemente.

Acționează mecanic prin particulele microscopice dure și abrazive care zgârie exoscheletul insectelor și absoarbe lipidee, ceea ce provoacă deshidratarea și moartea acestora. Mai concret, insectele se lipesc de acest praf alb și rămân acolo. Este nevoie să presari acest praf în toate locurile unde se pot ascunde ploșnițele, respectiv de-a lungul plintelor, în șifoniere, la magniile prizelor, dacă acestea nu sunt lipite etanș de perete, de-a lungul cusăurilor de la canapea, scaune, saltea, dacă nu dorești să o arunci. Praful se alsă acolo mai mult timp, se îndepărtează prin aspirare dar este nevoie de mai multe aplicări.

