Secretul grădinilor sănătoase: un mic animal care noaptea te scapă de dăunători

Mănâncă melci, limacși, omizi și larve, aerisește solul și reduce nevoia de pesticide - totul în timp ce proprietarul doarme. Problema este că populația europeană a scăzut la o treime față de anii 1950.

Ariciul comun european - Erinaceus europaeus - este un mamifer semi-nocturn de maxim 30 cm și 1,8 kg, activ din aprilie până în octombrie. Hibernează restul anului, ascuns sub garduri vii, taluzuri sau clădiri. Se deplasează pe un teritoriu vast, între trei și zece hectare, ieșind la căderea nopții pentru a se hrăni sau a-și căuta un partener, conform TF1 Info.

Lista dăunătorilor pe care îi consumă este impresionantă: melci, limacși, omizi, larve și insecte fitofage. Toate acestea reprezintă hrana sa preferată, consumată noapte de noapte în grădina de legume sau în straturile de flori. Pe lângă protecția culturilor, ariciul răscolește și aerisește solul în căutarea râmelor - o altă delicatesă culinară a sa.

Prezența unui arici în grădină reduce direct necesarul de pesticide și repelenți nocivi pentru mediu. Este, practic, un serviciu de protecție a plantelor complet gratuit și natural.

Ariciul european este protejat prin lege din 1981. Cu toate acestea, populația s-a redus dramatic. Conform observațiilor asociației Sanctuaire du Hérisson din Franța, numărul de indivizi a ajuns la o treime față de cel din anii 1950.

Amenințările sunt multiple: câini și pisici domestice, vehicule, pesticide, mașini de tuns iarba, unelte ascuțite și piscine în care se îneacă. Pierderea habitatului natural și distrugerea insectelor - hrana sa de bază - agravează situația.

Câteva gesturi simple pot face diferența. Plantarea unui gard viu, lăsarea unui acces protejat sub terasă și crearea de mici treceri sub gard îi permit să circule liber și să se adăpostească în siguranță. Apa proaspătă și crochetele pentru pisici sunt binevenite. Renunțarea la pesticide și atenția sporită la folosirea mașinii de tuns iarba sunt esențiale.

Dacă găsești un arici rănit sau slăbit, contactează imediat un medic veterinar.

