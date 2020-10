Top 5 produse cu ajutorul carora poti schimba complet aspectul bucatariei

In aproape toate locuintele, membrii familiei isi petrec majoritatea timpului in bucatarie. Aici stau la povesti, gatesc si iau masa cu multa voie buna. Din acest motiv, aceasta zona din casa trebuie sa fie moderna, primitoare si confortabila.

Daca nu mai esti multumit de aspectul bucatariei tale si-ti doresti sa te simti din nou excelent in incinta acesteia, trebuie sa o reamenajezi. Nu trebuie neaparat sa dispui de sume foarte mari de bani, ci este suficient sa inlocuiesti doar cateva lucruri esentiale, care pot schimba cu totul design-ul zonei de gatit.

Iata care sunt produsele ce pot oferi un aspect modern oricarei bucatarii:

Usa

Daca usa a inceput sa se deterioreze, trebuie sa o schimbi cu una noua, moderna. Te poti orienta spre usile glisante, care sunt foarte elegante si ofera senzatia de spatiu chiar si bucatariilor mici. Este recomandat sa alegi unele din sticla, deoarece acestea sunt mult mai rafinate in comparatie cu cele din lemn. Cu toate acestea, daca bucataria este realizata in stil rustic, opteaza pentru cele din lemn antichizat.

Hota

Daca inca nu ai o hota incorporabila, fa aceasta investitie. Nu mai sunt la moda variantele individuale, ci cele care fac parte din mobilier. Cu toate acestea, daca iti place stilul minimalist sau cel industrial, poti opta si pentru o hota decorativa de perete intr-o nuanta inchisa de negru, maro, crem sau albastru. Totul depinde de culorile predominante din zona de gatit.

Masa

In cazul in care obisnuiai sa pui o fata de masa pentru a acoperi lemnul uzat, trebuie sa renunti la aceasta tactica.

Este de preferat sa inlocuiesti masa veche din lemn cu una din moderna, din sticla. Aceste modele sunt foarte apreciate la scara larga si se potrivesc de minune cu usile glisante din acelasi material. In functie de dimensiunile incaperii, te poti orienta spre una rotunda sau patrata.

Frigiderul

De curand, au inceput sa fie la moda frigiderele colorate in tonuri de roz, portocaliu, rosu sau verde. Daca bucataria are nuante de crem, alb sau negru, poti alege un astfel de frigider. In cazul in care incaperea este foarte colorata, trebuie sa te indrepti spre un model modern, insa in culori neutre.

Tapet

Multe bucatarii au peretii albi, simpli, fara tablouri sau alte accesorii. Este stringent ca fiecare zid din casa sa fie personalizat, pentru a da viata incaperilor. Astfel, daca ai faianta doar in zona aragazului, este esential ca pe ceilalti pereti ai camerei sa adaugi un tapet rafinat, cu modelul preferat. Cu ajutorul acestui produs, poti schimba complet infatisarea bucatariei si o poti face mult mai primitoare.

In cele din urma, nu este nevoie sa reamenejezi cu totul o incapere, ci sa inlocuiesti doar obiectele care joaca un rol important in obtinerea aspectului estetic. Astfel, data viitoare cand te gandesti sa renovezi locuinta, incearca sa faci acest lucru intr-un mod inteligent, fara a cheltui sume mari de bani.

Sursa foto: Unsplash.com