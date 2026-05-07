Trucul gospodinelor: Cum prepari în câteva minute detergent natural pentru mașina de spălat vase

Tot mai mulți oameni renunță la detergenții comerciali pentru mașina de spălat vase și aleg variante făcute în casă, din ingrediente obișnuite.

Soluția ieftină și rapidă

În contextul creșterii prețurilor și al interesului pentru soluții mai prietenoase cu mediul, rețetele DIY câștigă teren. O soluție de curățare pentru mașina de spălat vase poate fi preparată în doar 10 minute, folosind produse accesibile, precum bicarbonat de sodiu, borax, acid citric și sare grunjoasă.

Specialiștii explică faptul că aceste ingrediente acționează similar detergenților comerciali: dizolvă grăsimea, îndepărtează petele și contribuie la eliminarea depunerilor de calcar, fără a include aditivi sintetici sau parfumuri artificiale.

Cum acționează

Bicarbonatul de sodiu are rol alcalin și descompun grăsimile, în timp ce acidul citric combate calcarul și ajută la igienizare. Boraxul contribuie la înmuierea apei, iar sarea optimizează procesul de curățare.

Rezultatul este un detergent eficient pentru utilizarea zilnică care poate fi păstrat într-un recipient etanș și folosit în cantități mici, de regulă una sau două linguri per ciclu de spălare.

Cum să o transformi în tablete

Pentru cei care preferă o dozare mai simplă, soluția poate fi transformată în tablete.

Amestecul de ingrediente uscate, combinat cu suc de lămâie, este presat în forme și lăsat la uscat timp de 24 de ore. Tabletele obținute pot fi utilizate similar celor din comerț.

Atenție la utilizare

Chiar dacă este o soluție naturală, experții recomandă testarea și evitarea folosirii pentru vase delicate, precum cristalul sau obiectele din argint. De asemenea, umiditatea poate afecta compoziția, motiv pentru care depozitarea corectă este esențială, notează citymagazine.si.

Detergenții preparați acasă devin o opțiune tot mai populară pentru cei care vor să reducă cheltuielile și impactul asupra mediului. Simpli, rapizi și personalizabili, aceștia oferă o alternativă practică la produsele convenționale, fără compromisuri majore în ceea ce privește eficiența.