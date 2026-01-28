x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Casa UE schimbă regulile pentru grădinărit: Ce se va întâmpla cu ghivecele din plastic?

UE schimbă regulile pentru grădinărit: Ce se va întâmpla cu ghivecele din plastic?

de Redacția Jurnalul    |    28 Ian 2026   •   18:30
UE schimbă regulile pentru grădinărit: Ce se va întâmpla cu ghivecele din plastic?
Sursa foto: Plantele nu vor mai fi vândute în ghivece din plastic.

Ghivecele de plastic ar putea să dispară de pe rafturile magazinelor din UE până în 2030. Comisia Europeană a anunțat o revizuire a Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, în cadrul „European Green Deal”, care vizează reducerea semnificativă a plasticului.

Ghivecele de flori din plastic vor dispărea

Noile reguli includ nu doar pungile de plastic, ci și ghivecele în care sunt comercializate narcisele, zambilele și alte flori timpurii. Până acum, ghivecele vândute împreună cu plantele erau exceptate de la interdicție, fiind considerate reutilizabile. Această excepție este însă pe cale să fie eliminată.

Hans Joachim Brinkjans, secretar general adjunct al Centrului German de Horticultură (ZVG), avertizează că măsura creează „incertitudine și presiune” pentru sectorul horticulturii, deja afectat de costuri ridicate și reglementări de mediu stricte.

Schimbări pentru consumatori și comercianți

Florile nu vor dispărea din magazine, însă ambalajele se vor modifica.

Una dintre opțiuni este folosirea ghivecelor „industrial compostabile”, deși acestea nu s-au dovedit eficiente pe scară largă. Alte alternative analizate includ ghivece reutilizabile sau variante din teracotă, care implică însă costuri și logistică mai complicate.

De asemenea, experții avertizează că soluțiile din hârtie sau carton nu sunt neapărat ecologice și pot afecta transportul plantelor umede, crescând riscul de deteriorare și pierderi, potrivit ziarulromanesc.de.

Începând cu anul 2022, UE a interzis pungile de plastic de unică folosință. Ghivecele pentru plante ar putea fi următorul pas major în reducerea deșeurilor plastice la nivel european.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ue plastic ghivece
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri