UE schimbă regulile pentru grădinărit: Ce se va întâmpla cu ghivecele din plastic?

Ghivecele de flori din plastic vor dispărea

Noile reguli includ nu doar pungile de plastic, ci și ghivecele în care sunt comercializate narcisele, zambilele și alte flori timpurii. Până acum, ghivecele vândute împreună cu plantele erau exceptate de la interdicție, fiind considerate reutilizabile. Această excepție este însă pe cale să fie eliminată.

Hans Joachim Brinkjans, secretar general adjunct al Centrului German de Horticultură (ZVG), avertizează că măsura creează „incertitudine și presiune” pentru sectorul horticulturii, deja afectat de costuri ridicate și reglementări de mediu stricte.

Schimbări pentru consumatori și comercianți

Florile nu vor dispărea din magazine, însă ambalajele se vor modifica.

Una dintre opțiuni este folosirea ghivecelor „industrial compostabile”, deși acestea nu s-au dovedit eficiente pe scară largă. Alte alternative analizate includ ghivece reutilizabile sau variante din teracotă, care implică însă costuri și logistică mai complicate.

De asemenea, experții avertizează că soluțiile din hârtie sau carton nu sunt neapărat ecologice și pot afecta transportul plantelor umede, crescând riscul de deteriorare și pierderi, potrivit ziarulromanesc.de.

Începând cu anul 2022, UE a interzis pungile de plastic de unică folosință. Ghivecele pentru plante ar putea fi următorul pas major în reducerea deșeurilor plastice la nivel european.