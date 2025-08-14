Ce înseamnă numele Maria. Origini străvechi și semnificații spirituale puternice

Originea numelui Maria

Provine din termenul ebraic "Miryam" și are mai multe interpretări, de la "cea iubită" la "steaua mării". Originea sa se regăsește în Biblie. În Vechiul Testament, Miriam a fost sora lui Moise și a lui Aaron, cunoscută pentru curajul și credința ei.

Semnificația numelui Maria

Numele Maria este purtat de milioane de femei din întreaga lume.

Este unul dintre cele mai des întâlnite prenume deoarece poartă numele Maicii Domnului, Fecioara Maria, mama lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu.

Pentru creștini, Maica Domnului este un simbol al iubirii necondiționate, ocrotirii și smereniei.

Astfele că numele le aduce binecuvânarer celor care îl poartă, potrivit spynews.ro.

Derivate ale acestui nume sunt: Mari, Mariana, Măria, Mărioara, Măriuța, Marița, etc.

Sărbători alee Fecioarei Maria în calendarul ortodox

Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie);

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie);

Buna Vestire (25 martie);

Adormirea Maicii Domnului (15 august).