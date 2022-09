Ce să faci și ce să nu faci la începutul toamnei astronomice

În această zi, Terra stă perfect dreaptă, neexistând nicio înclinare a axei Pământului, rezultând o cantitate egală de lumină și întuneric pentru toată lumea de pe planetă. După echinocțiu, oamenii care trăiesc în emisfera nordică încep să primească mai puțină lumină solară pe măsură ce Pământul își înclină axa.

De când a fost adoptat calendarul gregorian, din 1582, echinocţiul de toamnă s-a produs în zilele de 21, 22, 23 sau 24 septembrie, dar cel mai frecvent a avut loc la 22 sau 23 septembrie. Denumirea derivă din latinescul „aequinoctium", format din „aequus"- „egal" şi „nox", „noctis"- „noapte".

După echinocţiul de toamnă, ziua devine tot mai scurtă, iar noaptea tot mai lungă, până la solstiţiul de iarnă, din 21 decembrie 2022, când ziua începe să crească.

Cum va fi anul 2023

Conform tradiției populare, după cum va fi timpul în această zi, așa va fi și anul viitor: dacă plouă dimineața, va fi primăvara ploioasă. Dacă va fi soare la amiază, urmează un an bun. Dacă plouă toată ziua, 2023 va fi un an ploios, iar dacă e soare toată ziua, va fi an secetos. Vremea posomorâtă din ziua de 23 septembrie înseamnă toamnă rea, iar tunetele anunță toamnă lungă.

Pentru pasionatii de astrologie, în dimineața de după echinocțiul de toamna se intră în zodia Balanță.

Efecte asupra organismului

Echinocțiul de toamnă poate avea efecte asupra organismului uman. De exemplu, hipersomnia - somnolență excesivă în timpul zilei - ar putea fi resimțită de mulți în această perioadă.

Spre deosebire de echinocțiul de primăvară, care generează energia renașterii și bucuria verii, cel de toamnă poate aduce sentimente de depresie. Odată cu venirea toamnei, poate apărea astenia, care se manifestă prin stare de oboseală și lipsă de energie. Psihologii consideră că venirea toamnei este vinovată de această stare, care ar putea ține până la câteva săptămâni.

Credințe și tradiții

În ziua de echinocțiu, sătenii au obiceiul de a culege strugurii, de a face fac must, de a bate nucii și de a aduna merele și gutuile. De asemenea, în ziua în care începe sezonul de toamnă, la biserică se duc prune, care, după ce sunt sfințite, se pot păstra timp îndelungat și pot vindeca bubele.

Se spune că ultimele fructe din pom trebuie lăsate neculese pentru Mama Natură. Tot de echinocțiul de toamnă, sătenii sărbătoresc recoltele și pregătesc proviziile pentru iarnă.

Conform unor credințe din bătrâni, în acest moment poți să aprinzi o lumânare și să-ți exprimi mulțumirea pentru toate lucrurile pe care le ai. De asemenea, echinocțiul de toamnă este momentul în care, atât la propriu, cât și la figurat, preparăm „solul” pentru recoltele viitoare. Astfel, trebuie să te eliberezi de tot ce a fost, să faci curățenie în suflet și să pornești un nou început.

Urmează iarna, momentul în care te vindeci. Iarna, cu frigul și înghețul ei, aduce curățenia și vindecarea, care te pregătesc pentru primăvară, momentul renașterii.

Din bătrâni se mai spune că părinții nu au voie să-și certe copiii.

O altă superstiţie spune că nu este bine să te speli pe faţă până la apusul soarelui. În schimb, pentru bunăstarea casei şi a familiei, este bine să se consume pâine înainte de a ieşi din casă.

Tot tradiţia populară ne mai spune că, în această zi florile sunt supărate şi plâng, iar ca să rămână frumoase şi sănătoase pe toată durata iernii, trebuie unse cu mir sfinţit.

Florile și frunzele de pe cruce se spune că sunt bune de leac, vindecă durerile de cap, durerile de dinți.





Horoscopul Echinocțiului de toamnă 2022

Mihai Voropchievici a dezvăluit ce impact are echinocțiul de toamnă asupra fiecărui nativ din zodiac.

Berbec

Berbecii primesc mai multă lumină în suflet și sunt pregătiți să ia lucrurile așa cum sunt. Pe de altă parte, nativii Berbec vor fi nevoiți să-și înfrunte propriile nerealizări.

Taur

Taurii vor simți o relaxare financiară și se vor elibera de povara de acumulare. E momentul pentru ei să încerce să-și aducă liniște în viață, să se împace cu ei înșiși. S-ar putea să fac un pas înapoi în timp, să găsească un fost partener și să reia o mare dragoste.

Gemeni

Gemenii reușesc să iasă în evidență, dar mai estompat. Stau bine la capitolul meticulozitate, bibilesc orice le încape pe mână - și asta datorită echinocțiului. Putem spune că măsoară de 10 ori până taie o dată. În plus, le crește ingeniozitatea.

Rac

Pe Raci echinocțiul de toamnă 2022 îi ajută să înflorească, le gonește nemulțumirile și îi face să se mai gândească și la ei. Racii mai acceptă și că este o perioadă de schimbare de trei luni și fluxul vieții trebuie să fie la cote înalte. Simt nevoia de multă dragoste.

Leu

Leii nu sunt temperați nici de echinocțiul de toamnă. Intră sub semnul neprevăzutului și vor avea parte de multe răsturnări de situație. Pot avea parte de multe întâlniri.

Fecioară

Fecioarele au parte de un fel de fertilizare a dorințelor. Vor fi recompensate cu vârf și îndesat pentru toate strădaniile lor.

Balanță

Pentru balanțe e o perioadă a entuziasmului. Ar putea primi o ofertă de colaborare și își fac mai multe planuri.

Scorpion

Scorpionii au tendința să treacă foarte repede peste tot ce li se întâmplă. Din păcate, nu analizează foarte profund și sunt un pic lenți în reacții. Totuși, ar trebui să facă un pas în spate și să se uite atent la ce vor să facă.

Săgetător

Săgetătorilor echinocțiul le aduce tot felul de aventuri. În plus, se prevăd și proiecte bănoase pentru ei. Chiar și așa echinocțiul le poate tulbura puțin liniștea interioară.

Capricorn

Capricornilor echinocțiul de toamnă 2022, care are loc pe 23 septembrie în acest an, le aduce o lecție cu totul specială: aceea de a învăța să nu renunțe.

Vărsător

Pe Vărsători, echinocțiul 2022 îi pregătește pentru meditații, relaxare. Au parte de o reechilibrare interioară și de analiză.

Pești

Peștii se vor bucura de sănătatea celor din jur,. Lor echinocțiul de toamnă 2022 le aduce sentimente profunde de iubire si recunoștință. Le va fi mai ușor să își vindece rănile trecutului.

Când are loc echinocțiul de toamnă în următorii ani

2023- 23 septembrie, ora 09:50

2024- 22 septembrie, ora 15:44

2025- 22 septembrie, ora 21:19

2026- 23 septembrie, ora 03:05

2027- 23 septembrie, ora 09:02

2028- 22 septembrie, ora 14:45