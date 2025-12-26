Jurnalul.ro › Timp liber › Cele mai căutate mesaje de Sfântul Ștefan pentru SMS și WhatsApp Cele mai căutate mesaje de Sfântul Ștefan pentru SMS și WhatsApp

Cele mai căutate mesaje de Sfântul Ștefan pentru SMS și WhatsApp

Sursa foto: La mulți ani, Ștefan! Cele mai apreciate mesaje de onomastică

Ziua de 27 decembrie, când este sărbătorit Sfântul Ștefan, este un moment special pentru peste un milion de români care poartă acest nume sau derivatele sale.