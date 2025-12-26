x close
Cele mai căutate mesaje de Sfântul Ștefan pentru SMS și WhatsApp

Cele mai căutate mesaje de Sfântul Ștefan pentru SMS și WhatsApp

de Andreea Tiron    |    26 Dec 2025   •   18:00
Sursa foto: La mulți ani, Ștefan! Cele mai apreciate mesaje de onomastică

Ziua de 27 decembrie, când este sărbătorit Sfântul Ștefan, este un moment special pentru peste un milion de români care poartă acest nume sau derivatele sale.

Este o zi a credinței, a iertării și a bucuriei împărtășite cu cei dragi.

Dacă vrei să transmiți un gând frumos, o urare elegantă sau un mesaj cu semnificație spirituală, iată o selecție de mesaje de Sfântul Ștefan, potrivite pentru familie, prieteni sau colegi.

Mesaje clasice de „La mulți ani” de Sfântul Ștefan

  • La mulți ani de Sfântul Ștefan! Să ai parte de sănătate, liniște sufletească și împliniri în fiecare zi.

  • Fie ca Sfântul Ștefan să te ocrotească și să-ți lumineze drumul în viață. La mulți ani!

  • Îți doresc o onomastică plină de bucurie, pace și oameni dragi alături. La mulți ani de Sfântul Ștefan!

  • La mulți ani! Să fii mereu înconjurat de iubire, speranță și credință.

Mesaje creștine și cu semnificație spirituală

  • Sfântul Ștefan să te întărească în credință, să te ocrotească și să-ți aducă pace în suflet. La mulți ani binecuvântați!

  • Fie ca exemplul Sfântului Ștefan să te inspire să trăiești cu iubire, curaj și iertare. La mulți ani!

  • În această zi sfântă, îți doresc ca Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate, răbdare și lumină în toate alegerile tale.

  • Rugăciunea Sfântului Ștefan să te însoțească mereu și să-ți aducă liniște și protecție.

Mesaje frumoase pentru familie

  • La mulți ani, dragul meu Ștefan / draga mea Ștefania! Să ai o viață senină și un suflet mereu împăcat.

  • Îți doresc ca fiecare zi să-ți aducă motive de zâmbet și recunoștință. La mulți ani de ziua numelui!

  • Să fii sănătos, iubit și înconjurat de armonie. Sfântul Ștefan să te ocrotească mereu!

  • La mulți ani celui mai drag Ștefan! Să-ți fie viața plină de împliniri și bucurii.

Mesaje pentru prieteni și colegi

  • La mulți ani de Sfântul Ștefan! Mult succes, sănătate și energie bună în tot ce faci.

  • Îți doresc o zi de nume plină de zâmbete și un an nou exact așa cum îl visezi.

  • Fie ca norocul și inspirația să te însoțească la fiecare pas. La mulți ani!

  • Sănătate, bucurii și realizări frumoase! La mulți ani de Sfântul Ștefan!

Mesaje scurte, potrivite pentru SMS sau social media

  • La mulți ani, Ștefan! Sănătate și fericire!

  • Gânduri bune și urări din suflet de Sfântul Ștefan!

  • O zi de nume minunată! La mulți ani!

  • Pace, lumină și bucurii! La mulți ani de Sfântul Ștefan!

