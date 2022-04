Cheia fericirii: Mișcarea, alimentația și succesul personal și profesional

Are studii masterale în „Management și Marketing în Sport” și în Fitness Business și a lucrat și ca antrenor personal cu peste 1.000 de clienți, atât online, cât și offline. Florin a explicat pentru Jurnalul descoperirile sale în domeniul sportului și sănătății.

Sportul și mișcarea sunt utile în perioade dificile, încărcate emoțional li marcate de sedentarism, cum ar fi anii pandemici. Iată de ce: „Sportul, indiferent de forma acestuia, este esențial în rutina zilnică. Emoțiile negative pot fi eliminate prin sport, lipsa energiei poate fi eliminată prin sport, durerile articulare și musculare pot fi eliminate prin sport, kilogramele în plus pot fi eliminate prin sport. Echilibrul poate fi ajutat prin și cu ajutorul sportului, însă nu este unica variantă. Sportul trebuie susținut de o alimentație sănătoasă și de succesul pe plan personal și profesional”, spune Florin Cujbă, care face practic un „portret” al fericirii.

Mișcările care protejează coloana vertebrală

Ce tipuri de mișcări sunt recomandate? Răspunde specialistul: „Pentru unii, exercițiile din sala de fitness sunt alegerea potrivită. Pentru alții, mersul în natură sau mersul pe bicicletă. Din cauza situației actuale eu recomand mișcări și exerciții ce pot ajuta musculatura spatelui pentru a susține sistemul articular și pentru a evita problemele de coloana vertebrală”.

Cei care au „lâncezit” în pandemie pot reîncepe să reintre în formă, dar totul trebuie făcut treptat. „După o perioada de sedentarism, recomand ca orice activitate sportivă să fie accesată în mod progresiv. Trebuie să reobișnuim organismul cu mișcarea, să pregătim articulațiile și să activăm musculatura astfel încât să putem practica în siguranță acea activitate sportivă. Fără o pregătire atentă și o abordare globală a organismului, sunt șanse mari de accidentări și de un nou abandon”, spune Florin.

Angajații din IT, cei mai sedentari

Florin Cujbă a luat contact cu o mulțime de clienți din corporații. Cum i-a regăsit pe „oamenii de birou”? „Majoritatea corporațiilor cu care lucrăm sunt din domeniul IT. Specialiștii din IT sunt, preponderent, oameni inactivi. Răspunsul acestora, inițial, a fost destul de scăzut. Dar timpul și perseverența, plus programele personalizate pentru fiecare partener au crescut real procentul de participare și implicare. Am analizat nevoia și am introdus ceea ce este cel mai important pentru munca de birou: prevenția despre care vă povesteam. Exerciții ce te scapă de durerile de coloană vertebrală, umăr, genunchi, șold și așa mai departe”, susține Florin Cujbă.

Apa te scoate la… plimbare

La serviciu, trebuie să ne ridicăm de pe scaun la fiecare 60-90 de minute și să facem câteva exerciții de stretching (întinderea mușchilor). Însă cel mai important lucru este apa: „Trebuie să aveți pe birou și să beți constant apă. Apa este esențială unei bunei funcționari a organismului, plus că ne trimite la toaletă constant și astfel ne ajută să nu uităm de noi pe scaun, în fața laptopului”, spune Florin Cujbă.

Legătura dintre nutriție și sport. Dietele slabe duc la accidentări

Sportul fără o nutriție adecvată poate face mai mult rău decât bine. O alimentație bazată de carbohidrați complecși, proteină slabă și grăsimi sănătoase duce la rezultate bune. În schimb, mesele prea bogate sau prea sărace generează dezechilibre în organism.

„Nutriția, ca domeniu, a evoluat extraordinar. Reușim din câteva întrebări și simptome să conectăm ipotezele și să creăm soluții. La centrul meu, alături de Gabriela Niculae, consultant nutriționist, educator perinatal și master trainer, am creat un sistem de evaluare, dar și de personalizare a unui plan de nutriție, în funcție de nevoile clienților. Beneficiem de aparatură modernă de identificare a ratei metabolice și a compoziției corporale, lucrăm cu specialiști și asta ne poziționează în topul alegerilor bucureștenilor”, declară Florin Cujbă. „Când te apuci de un program de sport trebuie să ai o alimentație sănătoasă, bazată pe carbohidrați complecși, proteină slabă și grăsimi sănătoase. De asemenea, suplimentele de calitate sunt esențiale atunci când se demonstrează că avem carențe la acest nivel. Ele acoperă o carență și ajută organismul să funcționeze, desigur la recomandarea medicului. Dietele slabe în calorii aduc aceste carențe/ dezechilibre și de aceea vă recomand să stați departe de ele”.

De la antrenor la antreprenor

Florin a transformat pasiunea sa în afacere. „Dorința de a avea în același loc o diagnosticare posturală precisă, urmată de o soluție fitness personalizată și o nutriție adecvată, m-a făcut să trec la antreprenoriat. Nu există în România o astfel de soluție și asta a stat la baza deciziei mele. În 2019 am deschis centrul Optimize Body Center. La centru ai lângă tine nu unul sau doi, ci trei sau patru specialiști care se ocupă 100% de nevoia ta. În acest moment, avem departamente de recuperare medicală, fitness și nutriție. Suntem singurul centru din România ce deține toate aceste 3 tipuri de servicii complementare în același loc. În general, beneficiile lucrului alături de un profesionist îți asigură corectitudinea executării mișcărilor și rezultate bune, pe termen lung. Dar, chiar și fără antrenor eu încurajez pe toată lumea să înceapă să facă mișcare. Plimbări constante în natură, mersul pe jos, acestea sunt la îndemâna tuturor. Pentru alte tipuri de situații, când vorbim despre nevoi personalizate, tratamente, corecturi posturale, masă musculară acumulată corect, vă așteptăm la noi pentru o discuție și un plan adecvat.

„Recomand alimente ca legume cât mai închise la culoare, fructele de sezon, proteina din ouă, lactate, carne și pește. Dar și grăsimi din oleaginoase precum caju, migdale, alune, însă crude”.

Părinții trebuie să dezvolte și să mențină atenția copiilor către sport

Au crescut dorința și nevoia oamenilor pentru sport în acești doi ani de restricții? Florin spune că nu, dar problemele sunt mai profunde.

„Aș vrea să răspund cu da, însă aș minți. Avem nevoie de mult mai mult suport pentru a crea o schimbare la nivel macro. Atenția noastră trebuie îndreptată către prevenție și nu către tratament. Această situație trebuie sa înceapă de la bază, din primii ani de viață/ școală, în care disciplina de educație fizică trebuie susținută mai mult, în care părinții trebuie să dezvolte și să mențină atenția copiilor către sport”.

Exercițiile pornesc de la corectarea posturii

El a căutat și a găsit soluții: „Am lucrat intens alături de echipa mea să diversificăm tipurile de servicii pe care le oferim și nu am rămas doar la cele de fitness. Ne-am propus inclusiv o schimbare de mentalitate, iar cei care lucrează cu noi o îmbrățișează inclusiv datorită rezultatelor pe termen lung. Și astfel sportul intră în rutina lor de viață. Începem cu evaluarea posturală în care identificăm dezechilibre musculare existente, deficiente de postura (cifoză, scolioă, lordoză), recuperarea și corectarea acestora, în asociere cu un plan de nutriție personalizat, continuat cu fitness. Urmând acest parcurs, rezultatele sunt vizibile și sustenabile și nu există riscuri de accidentări sau agravări a unor probleme inițiale netratate corect”.