Colagen natural în ceașcă. Cele 3 ceaiuri care pot transforma aspectul pielii

Totuși, specialiștii atrag atenția că anumite băuturi naturale pot susține sănătatea pielii din interior, oferind organismului antioxidanți și compuși care contribuie la protejarea colagenului.

Colagenul este una dintre cele mai importante proteine din organism, responsabilă pentru elasticitatea și fermitatea pielii. Odată cu înaintarea în vârstă, producția sa scade în mod natural, iar factorii externi precum stresul, poluarea și expunerea la soare accelerează acest proces.

Iată trei ceaiuri care pot deveni aliați de nădejde pentru un ten sănătos și luminos.

Ceaiul alb, unul dintre cei mai puternici antioxidanți naturali

Ceaiul alb este considerat unul dintre cele mai puțin procesate tipuri de ceai, păstrând o cantitate ridicată de polifenoli și catechine.

Potrivit cercetărilor citate în articol, acești compuși pot contribui la protejarea colagenului și elastinei împotriva degradării provocate de radicalii liberi. În timp, acest lucru poate susține fermitatea pielii și poate reduce apariția liniilor fine.

Cum se prepară

apă la 70-80°C;

infuzare timp de 2-3 minute;

ideal de consumat dimineața.

Pentru un gust mai rafinat, poate fi adăugată o felie de pară sau puțină coajă de lămâie.

Rooibos, băutura care calmează organismul și pielea

Originar din Africa de Sud, rooibosul nu conține cofeină și este bogat în flavonoide precum aspalatina și nothofagina.

Aceste substanțe au efect antioxidant și antiinflamator, fiind benefice mai ales pentru persoanele cu piele sensibilă sau predispusă la roșeață. Un nivel redus de inflamație poate ajuta la menținerea unei bariere cutanate sănătoase și a unui aspect mai uniform al pielii.

Cum se prepară

apă la 95-100°C;

infuzare între 5 și 7 minute;

recomandat după-amiaza sau seara.

O variantă apreciată este rooibos latte, preparat cu lapte vegetal, puțin cardamom și o linguriță de miere.

Hibiscusul, sursă naturală de vitamina C

Ceaiul de hibiscus este renumit pentru culoarea sa intensă și gustul ușor acrișor.

Acesta conține antocianine și vitamina C, un nutrient esențial pentru sinteza colagenului. De asemenea, contribuie la hidratarea organismului, un factor important pentru sănătatea și aspectul pielii.

Cum se prepară

apă la 90-95°C;

infuzare timp de 5-10 minute;

poate fi preparat și la rece, prin infuzare în frigider timp de 8-12 ore.

Pentru un efect răcoritor în zilele călduroase, poate fi combinat cu mentă proaspătă, lămâie și cuburi de gheață.

O rutină simplă pentru susținerea sănătății pielii

Se recomandă o rutină bazată pe trei cești de ceai pe parcursul zilei:

dimineața: ceai alb;

după-amiaza: rooibos;

seara: hibiscus.

Totuși, specialiștii subliniază că aceste băuturi nu pot înlocui o alimentație echilibrată, protecția solară, somnul suficient și îngrijirea adecvată a pielii. Ele reprezintă doar un sprijin suplimentar pentru menținerea sănătății și aspectului tenului.

Precauții importante

Deși sunt considerate sigure pentru majoritatea persoanelor, există câteva aspecte de care trebuie ținut cont:

ceaiul alb conține cofeină, chiar dacă în cantități mai mici decât ceaiul verde sau negru;

hibiscusul poate contribui la scăderea tensiunii arteriale și nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează fără aviz medical;

consumul excesiv de rooibos poate afecta enzimele hepatice în cazuri rare.

Ceaiul alb, rooibosul și hibiscusul sunt trei băuturi care pot completa o rutină de îngrijire orientată spre sănătatea pielii. Datorită conținutului de antioxidanți și compuși benefici, acestea pot ajuta la protejarea colagenului și la menținerea unui aspect proaspăt și luminos al tenului.