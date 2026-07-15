Moșmonul, fructul uitat al Evului Mediu, redescoperit într-un oraș din Anglia

Trei arbori rari de moșmon — un fruct extrem de popular în Evul Mediu, dar aproape dispărut din conștiința publică — au fost descoperiți într-o rezervație naturală năpădită de vegetație, în orașul britanic Middlesbrough, potrivit BBC.

Descoperirea din Acklam

Echipa de horticultori de la Middlesbrough Environment City (MEC) a găsit cei trei arbori de moșmon în timp ce lucra pe fostul teren al parcului natural Nature's World, din cartierul Acklam. Matt Wilson, coordonatorul proiectului horticol, a povestit că nu mai auzise de acești arbori înainte de a începe lucrul la acest sit și că încearcă acum să afle cât mai multe despre specie, cu speranța de a lua altoi și de a populariza acest arbore rezistent, scrie BBC.

„Am găsit trei [moșmoni] pe teren și descoperim lucruri noi tot timpul. Este un arbore folosit de sute de ani, până în Evul Mediu european", a declarat Wilson.

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De ce a fost atât de popular moșmonul

Moșmonul a fost apreciat secole la rând tocmai pentru că rodește târziu în toamnă, oferind familiilor fructe proaspete chiar și spre sfârșitul anului, într-o perioadă în care alte fructe deveniseră deja rare. Fructul a cunoscut apogeul popularității în anii 1600, pentru ca apoi să dispară treptat din conștiința publică britanică, începând cu anii 1950.

Fructele de moșmon nu se consumă imediat după recoltare, ci printr-un proces numit „bletting" (fermentare/coacere controlată), în care fructul este lăsat să se înmoaie parțial, dezvoltând astfel un gust dulce și bogat. Wilson a descris gustul fructului copt drept asemănător cu cel de curmale sau de pere condimentate.

Ce este, de fapt, moșmonul — și cum se regăsește în România

Fructul din articolul BBC, cunoscut în limba engleză drept „medlar", corespunde exact moșmonului (Mespilus germanica) din limba română — numit uneori și scoruș nemțesc sau nuspui. Este un pom originar din sud-estul Europei și vestul Asiei, cultivat de peste 3.000 de ani, cunoscut încă din Grecia și Roma antică, iar în România a fost adus și apreciat, potrivit unor surse, chiar din perioada romană.

Este un arbore de dimensiuni modeste — ajunge, în general, la 5-6 metri înălțime — cu creștere lentă, dar rezistent la ger și secetă, motiv pentru care era considerat ideal pentru livezile de familie. Fructele, la fel ca în cazul exemplarelor descoperite în Anglia, devin comestibile abia după ce trec printr-un proces de coacere prelungită, de obicei la peste o lună de la recoltare sau după primele geruri de toamnă, când pulpa se înmoaie și capătă un gust dulce-acrișor.

În România, moșmonul rămâne o cultură de nișă, dar interesul pentru el pare să fi crescut în ultimii ani printre pomicultorii amatori care caută specii vechi, uitate, dar valoroase — un fenomen similar celui descris în articolul britanic. Potrivit surselor din domeniul agricol, fructele de moșmon sunt bogate în potasiu, vitaminele B1 și C, fenoli și flavonoide, fiind folosite tradițional ca adjuvant în afecțiuni digestive și ca diuretic natural.

Echipa de la Middlesbrough Environment City vede descoperirea drept o oportunitate de a familiariza publicul cu o specie unică și uitată. „Încercăm să oferim mai multe dovezi că poți cultiva mai multe alimente de acest fel în propria grădină și că oricine poate face asta", a mai spus Wilson.