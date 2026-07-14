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Semifinala Cupa Mondială 2026: Franţa - Spania, echipele de start

colaj Hepta/Câștigătoarea din Franța - Spania va juca finala Cupei Mondiale 2026 duminică, 19 iulie, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Franţei şi Spaniei, care are loc marţi (22:00, ora României), pe Dallas Stadium, în prima semifinală a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada: