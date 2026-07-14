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Semifinala Cupa Mondială 2026: Franţa - Spania, echipele de start

de Redacția Jurnalul    |    14 Iul 2026   •   21:15
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Semifinala Cupa Mondială 2026: Franţa - Spania, echipele de start
colaj Hepta/Câștigătoarea din Franța - Spania va juca finala Cupei Mondiale 2026 duminică, 19 iulie, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Franţei şi Spaniei, care are loc marţi (22:00, ora României), pe Dallas Stadium, în prima semifinală a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada:

Franţa: 16. Mike Maignan - 5. Jules Kounde, 4. Dayot Upamecano, 17. William Saliba, 3. Lucas Digne - 8. Aurelien Tchouameni, 14. Adrien Rabiot - 7. Ousmane Dembele, 11. Michael Olise, 12. Bradley Barcola - 10. Kylian Mbappe (căpitan). Selecţioner: Didier Deschamps.

Rezerve: 1. Brice Samba, 23. Robin Risser - 2. Malo Gusto, 15. Ibrahima Konate, 19. Theo Hernandez, 21. Lucas Hernandez, 26. Maxence Lacroix, 6. Emmanuel Kone, 13. Ngolo Kante, 18. Warren Zaire-Emery, 24. Rayan Cherki, 25. Maghnes Akliouche, 9. Marcus Thuram, 20. Desire Doue, 22. Jean-Philippe Mateta.

Spania: 23. Unai Simon - 12. Pedro Porro, 22. Pau Cubarsi, 14. Aymeric Laporte, 24. Marc Cucurella - 16. Rodri (căpitan), 8. Fabian Ruiz - 19. Lamine Yamal, 10. Dani Olmo, 15. Alejandro Baena - 21. Mikel Oyarzabal. Selecţioner: Luis De la Fuente.

Rezerve: 1. David Raya, 13. Joan Garcia - 2. Marc Pubill, 3. Alejandro Grimaldo, 4. Eric Garcia, 5. Marcos Llorente, 6. Mikel Merino, 9. Gavi, 18. Martin Zubimendi, 20. Pedri, 7. Ferran Torres, 11. Yeremy Pino, 17. Nico Williams, 25. Victor Munoz, 26. Borja Iglesias.

Arbitru: Ivan Barton (El Salvador); arbitri asistenţi: David Moran (El Salvador), Antonio Pupiro (Nicaragua); al patrulea oficial: Glenn Nyberg (Suedia); arbitru asistent de rezervă: Mahbod Beigi (Suedia)

Arbitru video: Tomasz Kwiatkowski (Polonia); arbitri asistenţi video: Dennis Johan Higler (Olanda), Guillermo Pacheco (Mexic); arbitru video de rezervă: Leodan Gonzalez (Uruguay); arbitru asistent video de rezervă: Ivan Bebek (Croaţia)

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Subiecte în articol: Kylian Mbappe Franța Spania Lamine Yamal cupa mondiala 2026
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