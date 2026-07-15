Profesorul Dan Voiculescu cere un pact național pentru salvarea demografică a României: „Declinul populației este un pericol existențial”

Într-o analiză publicată pe blogul său, acesta avertizează că, potrivit prognozei Institutului Național de Statistică din 11 iulie 2026, populația țării ar putea ajunge la doar 15 milioane de locuitori în următoarele decenii.

„În urmă cu doar câteva decenii, România avea 23 de milioane de locuitori. Astăzi, lipsa unei strategii naționale dedicate susținerii familiei, creșterii natalității și reîntregirii neamului accelerează această tendință alarmantă”, transmite profesorul Dan Voiculescu.

În analiza sa, acesta arată că alte state europene au demonstrat că declinul demografic poate fi combătut prin politici publice coerente. El oferă exemplele Ungariei, care a introdus facilități fiscale pentru mame, credite avantajoase pentru familiile tinere și fertilizare in vitro gratuită, precum și ale Franței, care a investit constant în alocații pentru copii, concedii parentale și creșe subvenționate.

Profesorul Dan Voiculescu susține că și România are nevoie de un proiect național pe termen lung, bazat pe măsuri concrete: credite ipotecare garantate sau subvenționate pentru familiile cu copii, concediu parental plătit la un nivel apropiat de salariu, extinderea rețelei de creșe și grădinițe gratuite și stimulente fiscale în funcție de numărul de copii.

În concluzie, acesta avertizează că lipsa unei strategii demografice aplicate consecvent în următorii 20 de ani poate transforma declinul populației într-o amenințare majoră la adresa viitorului României.