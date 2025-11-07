Arome din Istanbul: cum pregătești acasă cel mai cremos Sütlaç

Este varianta orientală și delicată a binecunoscutului orez cu lapte, dar cu un twist care îl face special: coacerea la cuptor îi dă acea crustă aurie, iar aroma subtilă de apă de trandafiri sau vanilie îți rămâne în memorie.

Ce este Sütlaç?

Sütlaç (sau 'fırın sütlaç') este un desert tradițional turcesc pe bază de lapte, orez și zahăr, similar cu orezul cu lapte din bucătăria românească, dar cu o consistență mai cremoasă și un aspect elegant, adesea servit în vase ceramice individuale. În Turcia, îl găsești în restaurante, în vitrinele cofetăriilor și pe mesele de familie, pentru că este un desert “ușor”, dar plin de suflet.

Ingrediente pentru 4 porții:

1,5 litri lapte (de preferat integral)

100 g orez cu bob rotund

200 ml apă

150 g zahăr

1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță esență de vanilie

1 lingură amidon de porumb (dizolvat în puțin lapte rece)

un praf de sare

opțional: apă de trandafiri, coajă de lămâie, scorțișoară pentru decor

Cum se prepară:

1. Fierberea orezului

Spală orezul bine și pune-l la fiert cu cei 200 ml de apă.

Lasă-l să fiarbă până scade apa și orezul este fiert (în jur de 10 minute).

2. Laptele cremos…

Adaugă peste orezul fiert laptele și sarea, amestecând ușor.

Lasă compoziția să fiarbă la foc mic încă 15-20 de minute, amestecând din când în când ca să nu se prindă.

3. Îndulcește și îngroașă

Adaugă zahărul și vanilia.

Dizolvă amidonul în câteva linguri de lapte rece și toarnă-l treptat în compoziția de lapte și orez, amestecând continuu. Mai lasă câteva minute să se îngroașe.

4. Magia cuptorului

Toarnă compoziția în vase ceramice rezistente la cuptor.

Pune-le într-o tavă cu apă (bain-marie) și coace la 200°C timp de 15-20 de minute, sau până când partea de sus devine ușor aurie.

Sfaturi pentru un Sütlaç perfect:

Folosește lapte integral pentru un gust bogat.

Adaugă un strop de apă de trandafiri sau puțină coajă de lămâie rasă pentru aromă suplimentară.

Servește-l rece, cu puțină scorțișoară sau fistic pisat deasupra, pentru un plus de culoare.

De ce merită să-l încerci?

Cu un gust care amintește de copilărie, dar o textură și o eleganță pe care doar bucătăria turcească o stăpânește cu grație, Sütlaç este desertul potrivit după o masă tradițională sau un răsfăț de seară. Se face repede, nu necesită ingrediente sofisticate și e perfect pentru un moment de liniște alături de o ceașcă de ceai negru sau cafea la ibric.