Călătoria biscuiților Kourabiedes, desertul preferat al grecilor

Sunt acei biscuiți albi ca zăpada, pudrați generos cu zahăr, crocanți la exterior și fraged-untuoși la interior, un deliciu care îți umple casa cu miros de unt și migdale coapte.

Ce sunt Kourabiedes?

Kourabiedes sunt biscuiți tradiționali grecești, asemănători cu shortbread-ul, dar cu un parfum mediteranean inconfundabil. Se prepară din unt de calitate, făină, migdale prăjite, uneori un strop de brandy sau ouzo, și sunt acoperiți din abundență cu zahăr pudră fin.

Deși se pot mânca oricând, în Grecia sunt nelipsiți de pe masa de Crăciun și de la sărbători mari (nuntă, botez, Paște), fiind considerați un simbol al belșugului și al bucuriei.

Originea lor

Numele vine din limba turcă – kurabiye – care se traduce prin „biscuit uscat”. Desertul a circulat prin toate țările fostului Imperiu Otoman, fiecare adaptându-l:

În Grecia – kourabiedes

În Turcia – kurabiye

În Cipru – kourampiedes

În Liban – ghraybeh

Dar varianta grecească a devenit cea mai celebră datorită ingredientelor bogate: unt clarifiat sau unt de capră, migdale coapte și aromă de trandafir sau mastic.

Cum poți face Kourabiedes acasă (rețetă simplificată)

Ingrediente (aprox. 25–30 bucăți):

250 g unt cu 82% grăsime (ideal clarifiat sau unt de capră)

70 g zahăr pudră

1 gălbenuș (opțional, unele rețete nu folosesc ou deloc)

1 linguriță extract de vanilie sau esență de trandafir

2 linguri brandy / coniac / ouzo (opțional, dar autentic)

350–380 g făină cernută

100 g migdale decojite, prăjite și tocate grosier

zahăr pudră din belșug pentru tăvălit la final

Pași:

Bate untul (la temperatura camerei) cu zahărul pudră până devine spumos, albicios (5–7 minute). Adaugă gălbenușul, vanilia și alcoolul aromat. Amestecă. Încorporează făina treptat, apoi migdalele. Frământă foarte puțin, doar cât să se lege. Modelează biluțe sau semilune și pune-le în tavă. Coace 18–22 min la 170°C, până devin ușor aurii doar la bază. Lasă-i să se răcorească puțin, apoi tăvălește-i în zahăr pudră cât încă sunt călduți. După răcire completă, mai cerne un strat de zahăr peste ei – așa devin „ninjați” în alb.

Mic truc ca în Grecia:

Folosește unt clarifiat (ghee) pentru gust autentic.

Pune migdalele în cuptor 10 minute înainte – aroma se intensifică enorm.

Lasă-i 2 zile într-o cutie metalică – devin și mai fragezi.

Știai că?

În Grecia, Kourabiedes se oferă invitaților împachetați în hârtie de mătase albă, ca simbol al purității. Sunt considerați „desertul norocului” la nuntă. Pot fi aromați și cu mastic de Chios – rășină rară, foarte parfumată.

Dacă vrei un desert elegant, dar ușor de făcut, care să arate ca și cum l-ai cumpărat dintr-o cofetărie din Santorini… Kourabiedes sunt răspunsul.