Ce trebuie să știi despre folia de aluminiu. Cum poate fi folosită. Riscuri pentru sănătate

Aceasta are o parte mată și una lucioasă iar părerile sunt împărțite despre utilizarea lor. Adevărul este că folia de aluminiu are două fețe ca urmare a procesului de fabricație, nu pentru că ar trebui folosite diferit, în funcție de preparatele culinare.

De ce are folia de aluminiu două fețe

Aluminiul este laminat între role de oțel pentru a obține o foaie subțire, iar în acest proces suprafața care atinge direct rolele devine lucioasă, iar partea lipită de altă foaie rămâne mată.

Diferernța nu influențează proprietățile foliei de aluminiu, iar ambele fețe au aceeași compoziție și pot fi utilizate indiferent de scop. Nu există nicio diferență în ceea ce privește performanța termică între partea mată și cea lucioasă.

Când să eviți folia de aluminiu

Specialiștii companiei MasterPRO recomandă însă evitarea foliei de aluminiu în friteuza cu aer cald deoarece blochează circulația aerului și poate elibera ioni metalici dăunători atunci când intră în contact cu ingrediente acide.

În schimb, hârtia de copt tratată cu silicon este mai sigură și eficientă, ajutând la o coacere uniformă fără riscuri pentru sănătate, potrivit dcnews.ro.

Prin urmare, folia de aluminiu este un material practic și versatil pentru ambalarea alimentelor.