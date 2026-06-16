Cum congelezi pepenele verde? Trucul simplu care păstrează gustul verii tot anul

Puțini știu însă că acesta poate fi păstrat și pentru perioade mai lungi, inclusiv prin congelare, fără a-și pierde aroma.

Cum congelezi corect pepenele verde?

Specialiștii în conservarea alimentelor explică faptul că pepenele verde poate fi congelat, însă nu integral. Fructul trebuie porționat înainte de a fi introdus la congelator pentru a evita degradarea texturii.

Metoda recomandată presupune tăierea pepenelui în cuburi sau bile, îndepărtarea semințelor și așezarea bucăților pe o tavă acoperită cu hârtie de copt. După ce sunt înghețate individual, acestea pot fi transferate în pungi sau recipiente ermetice.

Pepenele poate fi astfel păstrat până la 12 luni și este ideal pentru smoothie-uri, sorbeturi sau băuturi răcoritoare.

Totuși, experții atrag atenția că, după congelare, textura fructului se modifică semnificativ, motiv pentru care nu mai este recomandat consumul direct.

Coaja de pepene, o resursă ignorată

Un alt aspect mai puțin cunoscut este faptul că inclusiv coaja de pepene verde poate fi valorificată. Aceasta poate fi utilizată în rețete diverse, de la murături și preparate asiatice, până la smoothie-uri sau chiar deserturi confiate.

Bogată în fibre și compuși, precum citrulina, coaja este considerată de unii specialiști o resursă nutritivă care merită valorificată.

Cum păstrezi pepenele mai mult timp

Pepenele verde proaspăt tăiat rezistă, în general, până la patru zile la frigider, dacă este păstrat într-un recipient închis ermetic.

În schimb, bucățile congelate pot fi utilizate oricând pentru băuturi sau deserturi inspirate de sezonul cald.

Recomandări

Specialiștii subliniază că un pepene alterat poate fi recunoscut după mirosul acru, textura moale sau apariția spumei. De asemenea, consumul fructului lăsat prea mult timp la temperatura camerei după tăiere nu este recomandat.

În cazul în care fructul începe să-și piardă fermitatea, acesta poate fi utilizat în smoothie-uri sau băuturi reci, potrivit citymagazine.si.

Congelarea pepenelui verde rămâne astfel o soluție practică pentru a păstra gustul verii chiar și în afara sezonului.