Cum să menții măslinele proaspete după deschiderea borcanului

Cât timp poți să consumi măslinele

După deschiderea borcanului, măslinele trebuie păstrate în frigider, în lichidul în care au fost conservate (saramură, ulei sau combinații aromate).

Acestea rezistă între 2 și 4 săptămâni, dar durata variază în funcție de tipul de conservare și de condițiile de igienă la manipulare.

Măslinele în saramură se consumă în 2-3 săptămâni, iar cele în ulei pot rezista 3-4 săptămâni deoarece uleiul le protejează mai bine de aer și bacterii.

Variantele marinate cu condimente trebuie consumate în 1-2 săptămâni deoarece ingredientele adăugate pot accelera fermentarea. Măslinele vrac trebuie consumate rapid, ideal în 5-7 zile, din cauza condițiilor mai puțin sterile.​

Pentru a le prelungi durata de consum este recomandat să folosești ustensile curate și să păstrezi măslinele complet acoperite de lichid. Dacă lichidul scade sau borcanul stă deschis în aer, măslinele se pot altera mai repede și se pot înmuia ori dezvoltă mirosuri neplăcute.

Cum se depozitează măslinele

Măslinele la borcan sigilat se țin în cămară, într-un loc răcoros și întunecat, iar după deschidere la frigider.

Cele în cutie metalică trebuie transferate imediat după dschidere într-un recipient de sticlă sau plastic alimentar și ținute la rece. Pungile vidate trebuie consumate rapid după deschidere.​

Pentru a evita risipa și a savura măslinele în condiții optime, respectă regulile de depozitare și termenul de consum. Aruncă produsul în cazul în care observi modificări de aspect, miros sau gust, potrivit a1.ro.