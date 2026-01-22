Cum prepari Vatrushka rusească, plăcinta cu brânză pentru zilele de sărbătoare

Această plăcintă iconică din Rusia apare adesea la mesele de duminică sau sărbători, evocând momente de tihnă familială alături de un ceai fierbinte. Forma sa distinctă – un disc de aluat cu o adâncitură centrală plină cu brânză – o face irezistibilă.

Adaptată cu ingrediente locale românești, rețeta își păstrează autenticitatea, oferind un desert echilibrat, nu exagerat de dulce.

Ingrediente

Pentru aluat (circa 10-12 porții):

500 g făină, 200 ml lapte călduț, 80 g zahăr, 80 g unt moale, 1 ou, 7 g drojdie uscată, ½ linguriță sare, 1 linguriță extract de vanilie.

Pentru umplutură:

400 g brânză de vaci scursă, 80 g zahăr, 1 ou, 1 lingură smântână, 1 linguriță vanilie, opțional coajă de lămâie și 50 g stafide.

Pentru uns: 1 gălbenuș + 1 lingură lapte.

Mod de preparare

Activează drojdia în lapte călduț cu zahăr și făină, lăsând maiaua 10-15 minute. Frământă aluatul cu restul ingredientelor până devine elastic, apoi dospește-l 60-90 de minute. Pasează brânza cu celelalte componente pentru umplutură fină.

Împarte aluatul în bile de 80-100 g, formează adâncituri și umple-le cu cremă. Unge marginile, dospește 15-20 minute și coace la 180°C, 20-25 minute, până rumenește. Răcire pe grătar, servire caldă sau rece, pudrată cu zahăr – ideală lângă ceai sau cafea.

Adaptează umplutura cu griș dacă brânza este umedă sau cu mai multă smântână pentru a fi mai cremoasă. Se păstrează 2-3 zile la frigider, potrivit catine.ro.