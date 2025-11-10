Cum se pun gogonelele la murat: Rețeta tradițională, pas cu pas

Printre cele mai iubite murături se numără gogonelele – roșiile verzi, crocante și ușor acrișoare, care se transformă într-un deliciu alături de fripturi sau cartofi fierți. Dacă vrei să urmezi tradiția românească și să pui gogonele la murat ca la bunica acasă, iată tot ce trebuie să știi!

Ingrediente necesare:

5 kg gogonele (roșii verzi, tari și sănătoase)

5 litri apă

250 g sare grunjoasă (nerefinată, neiodată)

Hrean (3-4 rădăcini, tăiate bastonașe)

1 căpățână de usturoi

Foi de dafin

Boabe de piper, muștar și coriandru

Frunze de țelină

Opcțional: ardei iute, boabe de ienibahar, conopidă, frunze de viță sau cireș

Etapele pregătirii

1. Spălarea și sortarea gogonelelor

Alege gogonele tari, fără lovituri sau pete. Spală-le bine în apă rece și lasă-le la scurs.

2. Pregătirea borcanelor sau a butoiului

Spală foarte bine borcanele de sticlă sau vasul de murături (din sticlă, ceramică sau plastic alimentar). Poți steriliza borcanele la cuptor pentru siguranță.

3. Așezarea în borcane

Începe prin așeza pe fundul borcanului câteva crenguțe de mărar uscat, frunze de țelină, bucățele de hrean și boabe de piper. Așază gogonelele cât mai compact, intercalând felii de usturoi, bucățele de hrean și, dacă vrei, câte un ardei iute.

4. Pregătirea saramurii

Pune apa la fiert și dizolvă în ea sarea grunjoasă (aproximativ 50 g la 1 litru de apă). Las-o să dea câteva clocote, apoi ia-o de pe foc și las-o să se răcească puțin – saramura trebuie turnată caldă, nu fierbinte.

5. Turnarea saramurii

Toarnă saramura peste gogonele până le acoperi complet. Pune o greutate (farfurie mică, grătar de plastic sau piatră specială pentru murături) pentru a le menține scufundate.

6. Fermentarea

Acoperă borcanul cu tifon sau capac neînchis ermetic. Lasă gogonelele la loc cald, în bucătărie, timp de 5-7 zile, timp în care murăturile vor "lua din saramură", începând fermentația lactică naturală.

7. Depozitarea

După ce saramura s-a limpezit și gogonelele s-au acrit, mută borcanele la loc răcoros (cămară sau pivniță). Murăturile vor fi bune de consum după 3-4 săptămâni.

Sfaturi utile pentru murături perfecte:

Folosește doar sare grunjoasă, pentru murături, nu sare de bucătărie iodată.

Apa folosită trebuie să fie curată, de izvor sau filtrată.

Hreanul și mărarul uscat ajută gogonelele să rămână tari și crocante.

Dacă gogonelele devin moi, înseamnă că sarea nu a fost suficientă sau murăturile nu au fost ferite de aer.

Dacă apare spumă la suprafață în primele zile, este un semn normal al fermentației. Îndepărteaz-o cu o lingură curată.

De ce iubim gogonelele la murat?

Pentru gustul lor acrișor-înțepător, textura crocantă și pentru că fac parte din tradiția culinară românească. Sunt perfecte pe lângă o tocăniță, o friptură suculentă, iar în salate sau sandwichuri sunt pur și simplu delicioase.