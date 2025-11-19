De ce chinezii evită cuptorul cu microunde? Care este alternativa sănătoasă de încălzire a alimentelor

x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Noi 2025   •   17:30
Prerzent în majoritatea bucătăriilor din țările occidentale, cuptorul cu microunde nu este folosit de chinezi.

Motivul are legătură cu percepția asupra modului în care funcționează acest aparat elctrocasnic și efectele sale asupra preparatelor culinare. 

Chinezii au analizat felul în care energia electromagnetică acționează asupra moleculelor de apă. Întrucât microundele acționează rapid asupra alimentelor, acestea își pierd proprietățile nutritive.

Totodată, specialiștii din China recomandă populației să nu stea în apropierea cuptorului cu microunde când acesta funcționează deoarece energia electromagnetică este considerată dăunătoare pentru sănătate și poate afecta mâncarea.

Modul sănătos de încălzire a alimentelor

În timp ce cuptorul cu microunde încălzește rapid mâncarea din interior spre exterior, aragazul emană căldură care gătește uniform, rumenind sau prăjind alimentele, ceea ce este cnsiderată o metodă mai sănătoasă de preparare, potrivit spynews.ro.

Medicina tradițională chineză, veche de mii de ani, se dovedește extrem de eficientă în prevenirea și tratarea afecțiunilor legate de stilul de viață. 

 

