Desert de sezon: Cum prepari tartă cu rubarbă și căpșuni

Preparat cu rădăcini în bucătăria tradițională de casă, acest desert rustic se remarcă prin simplitatea ingredientelor și armonia gustului final.

Aceasta este potrivită atât pentru mesele de familie, cât și pentru momentele liniștite, servit alături de o cafea sau un ceai. Textura sa aduce un contrast plăcut între baza fragedă și ușor crocantă și umplutura suculentă de fructe.

În timpul coacerii, sucurile lăsate de rubarbă și căpșuni se transformă într-un strat ușor gelatinos, care păstrează aroma naturală a ingredientelor. Rubarba își atenuează gustul acrișor și capătă o dulceață discretă, în timp ce căpșunile devin moi și intens parfumate. Rezultatul este un desert echilibrat, fără nevoie de decoruri sau adaosuri sofisticate.

Un desert de sezon cu ingrediente simple

Tarta este pregătită în mod tradițional primăvara, atunci când rubarba apare în piețe, iar căpșunile își ating treptat maturitatea și intensitatea gustului. Combinația dintre cele două fructe esteclasică: rubarba aduce aciditate și prospețime, iar căpșunile echilibrează preparatul prin dulceață și aromă.

În multe gospodării, rubarba a fost folosită în trecut tocmai pentru a contrabalansa deserturile prea dulci, într-o perioadă în care zahărul era un ingredient mai prețios. În această rețetă, echilibrul dintre dulce și acrișor rămâne elementul central.

Rețetă de tartă cu rubarbă și căpșuni

Ingrediente

Pentru aluat sunt necesare făină, unt rece, zahăr, ou și un praf de sare, iar pentru umplutură se folosesc rubarbă, căpșuni, zahăr, amidon, extract de vanilie și coajă de lămâie.

Mod de preparare

Aluatul se prepară prin combinarea ingredientelor până la obținerea unei compoziții fragede, apoi se lasă la rece pentru a-și stabiliza textura. Fructele sunt tăiate și amestecate cu zahăr și amidon, pentru a lega sucul eliberat în timpul coacerii.

Tarta se asamblează prin întinderea aluatului în tavă și adăugarea umpluturii de fructe. Preparatul se coace la 180°C, timp de aproximativ 40–45 de minute, până când capătă o culoare aurie și o consistență stabilă.

După coacere, este recomandată răcirea completă, pentru ca umplutura să se stabilizeze și să își păstreze forma la tăiere.

Servită simplă sau alături de frișcă ori înghețată de vanilie, tarta cu rubarbă și căpșuni rămâne un desert de sezon apreciat pentru echilibrul său între prospețime, dulceață și aciditate, potrivit hellotaste.ro.