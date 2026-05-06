Desertul preferat al Reginei Elisabeta a II-a face senzație pe internet: Rețeta simplă cu 5 ingrediente

Darren McGrady, care a gătit timp de peste 15 ani pentru familia regală britanică, a readus în atenție un preparat servit frecvent la Palatul Buckingham.

Desertul regal din 5 ingrediente

Ingrediente

Preparatul combină iaurt grecesc, frișcă, zahăr, fursecuri cu ghimbir și, opțional, whisky pentru aromă.

Rezultatul este un desert cremos, ușor acrișor, potrivit mai ales în sezonul cald.

Rețeta nu este una nouă, ci era pregătită pentru regină încă din urmă cu trei decenii, cu mult înainte ca deserturile rapide pe bază de iaurt să devină populare online.

Mod de preparare

Rețeta presupune amestecarea iaurtului grecesc cu frișcă și zahăr, peste care se adaugă straturi de fursecuri cu ghimbir înmuiate în apă fierbinte sau whisky. Desertul trebuie lăsat la frigider cel puțin o oră, ideal peste noapte, pentru ca textura să devină mai fină și aromele să se combine.

La final, preparatul este decorat cu fursecuri sfărâmate, pentru un contrast de texturi.

Secretul gustului

Bucătarul subliniază că whisky-ul este opțional, dar adaugă o aromă distinctă care se potrivește foarte bine cu ghimbirul. De asemenea, timpul de răcire este esențial pentru obținerea consistenței dorite.

Darren McGrady spune că acest desert era unul dintre cele mai ușor de pregătit din meniul regal, potrivit eatingwell.com.

Rețeta revine acum în atenția publicului, într-un context în care preparatele rapide și accesibile câștigă tot mai mult teren în mediul online, demonstrând că simplitatea poate rămâne relevantă chiar și în bucătăria regală.