Laptele vegetal ideal pentru aluaturi și blaturi

Cele mai sigure pentru includerea în aluaturi sunt laptele vegetal și de caju. Este indicat să le alegi pe cele fără arome ori zahăr adăugat deoarece poate influența gustul prăjiturii.

Totodată, trebuie să ții cont de aromele distincte ale fiecărui tip de lapte vegetal.

Rolul principal al laptelui în rețetele care necesită coacere este că adaugă umiditate aluatului sau blatului. Astfel că poți folosi și apă dar laptele este mai potrivit datorită gustului, a proteinelor și grăsimilor. De asemenea, proteinele adaugă structură aluatului, iar grăsimea îl face mai gustos și mai cremos.

Conform Departamentului pentru Alimentație și Agricultură al SUA (USDA), laptele de soia, migdale, orez, ovăz, caju și nucă de cocos conțin o cantitate mai mică de proteine ​​decât laptele de origine animală.

Laptele integral are în medie 3,28 g de proteine/porția de 100 ml. Laptele de soia are 2,6 g proteine/100 mlde grame de porție, laptele de caju are 2,2 g.

La polul opus se află laptele de cocos cu 0,21 g proteine/100 ml, de migdale cu 0,66 g și cel de ovăz cu 0,8 g. Laptele de caju are 5,29 g grăsimi/100 ml, ceea ce compensează cantitatea de proteine.

Conținutul de grăsimi este un alt factor important. Laptele integral are 1,47 g/100 ml iar laptele de cocos are 2,08 g. Laptele de ogăz are 2,75 g de grăsimi/100 ml.

Procesul de coacere

Laptele de caju este cel mai apropiat de cel de origine animală, urmat de laptele de soia.

Laptele de ovăz care este mai gras și mai dulce fiind perfect pentru brioșe.

Totodată, laptele de soia are mai puține grăsimi și nu se potrivește în rețete dulci, potrivit hellotaste.ro.