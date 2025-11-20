Lasagna de post: rețeta delicioasă care te surprinde cu aromă și consistență

Perfectă pentru zilele de post, pentru vegetarieni sau pur și simplu pentru cei care vor o masă ușoară și sănătoasă, această lasagna este simplu de preparat și garantează un rezultat spectaculos.

Ingrediente pentru lasagna de post (6 porții)

Pentru legume:

2 cepe mari tocate

3 căței de usturoi mărunțiți

2 morcovi rași

1 dovlecel tăiat cuburi

250 g ciuperci tocate

1 ardei roșu tăiat cuburi

3 linguri ulei

Sare și piper după gust

1 linguriță oregano

1 linguriță busuioc

1 linguriță boia dulce

Pentru sosul de roșii:

800 g roșii pasate

1 lingură pastă de tomate

1 linguriță zahăr

Sare, piper

1 frunză de dafin (opțional)

Pentru „brânza” vegetală:

250 g tofu simplu

3 linguri drojdie inactivă

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță zeamă de lămâie

1 cățel de usturoi zdrobit

Sare, piper

În plus:

Foi de lasagna (de post)

2–3 linguri ulei

Pătrunjel verde pentru decor

Mod de preparare

1. Pregătește legumele

Încinge uleiul într-o tigaie mare. Călește ceapa până devine translucidă. Adaugă usturoiul, morcovii, ardeiul, dovlecelul și ciupercile. Sotează totul 8–10 minute, până când legumele încep să se înmoaie. Condimentează cu sare, piper, oregano, busuioc și boia dulce.

Legumele trebuie să fie bine rumenite – acesta este secretul aromei intense.

2. Prepară sosul de roșii

Într-un vas, pune roșiile pasate, pasta de tomate, zahărul, sare, piper și dafinul. Lasă să fiarbă 10 minute la foc mic, amestecând ocazional. Scoate frunza de dafin după ce sosul a scăzut puțin.

3. „Brânza” vegetală cremoasă

Pasează tofu cu furculița sau la blender. Adaugă drojdia inactivă, uleiul, lămâia, usturoiul, sarea și piperul. Amestecă până obții o cremă fină.

Drojdia inactivă îi oferă un gust „de brânză” absolut minunat!

4. Asamblarea lasagnei

Unge un vas termorezistent cu puțin ulei. Pune un strat subțire de sos de roșii. Adaugă foi de lasagna. Urmează un strat generos de legume, apoi puțină cremă de tofu. Continuă alternanța: sos – foi – legume – cremă. Ultimul strat trebuie să fie de sos și cremă vegetală.

5. Coacerea

Pune vasul în cuptorul preîncălzit la 180°C .

Coace 35–40 de minute , până când foile sunt moi și marginile ușor rumenite.

Lasă lasagna să se odihnească 10 minute înainte de a o tăia.

Servire

Presară pătrunjel proaspăt și servește lasagna alături de o salată verde.

Rezultatul: o lasagna de post cremoasă, aromată, consistentă și surprinzător de delicioasă.