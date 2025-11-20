Lasagna de post: rețeta delicioasă care te surprinde cu aromă și consistență

Perfectă pentru zilele de post, pentru vegetarieni sau pur și simplu pentru cei care vor o masă ușoară și sănătoasă, această lasagna este simplu de preparat și garantează un rezultat spectaculos.
Ingrediente pentru lasagna de post (6 porții)
Pentru legume:
-
2 cepe mari tocate
-
3 căței de usturoi mărunțiți
-
2 morcovi rași
-
1 dovlecel tăiat cuburi
-
250 g ciuperci tocate
-
-
3 linguri ulei
-
Sare și piper după gust
-
1 linguriță oregano
-
1 linguriță busuioc
-
1 linguriță boia dulce
Pentru sosul de roșii:
-
800 g roșii pasate
-
1 lingură pastă de tomate
-
1 linguriță zahăr
-
Sare, piper
-
1 frunză de dafin (opțional)
Pentru „brânza” vegetală:
-
250 g tofu simplu
-
3 linguri drojdie inactivă
-
2 linguri ulei de măsline
-
1 linguriță zeamă de lămâie
-
1 cățel de usturoi zdrobit
-
Sare, piper
În plus:
-
Foi de lasagna (de post)
-
2–3 linguri ulei
-
Pătrunjel verde pentru decor
Mod de preparare
1. Pregătește legumele
-
Încinge uleiul într-o tigaie mare.
-
Călește ceapa până devine translucidă.
-
Adaugă usturoiul, morcovii, ardeiul, dovlecelul și ciupercile.
-
Sotează totul 8–10 minute, până când legumele încep să se înmoaie.
-
Condimentează cu sare, piper, oregano, busuioc și boia dulce.
Legumele trebuie să fie bine rumenite – acesta este secretul aromei intense.
2. Prepară sosul de roșii
-
Într-un vas, pune roșiile pasate, pasta de tomate, zahărul, sare, piper și dafinul.
-
Lasă să fiarbă 10 minute la foc mic, amestecând ocazional.
-
Scoate frunza de dafin după ce sosul a scăzut puțin.
3. „Brânza” vegetală cremoasă
-
Pasează tofu cu furculița sau la blender.
-
Adaugă drojdia inactivă, uleiul, lămâia, usturoiul, sarea și piperul.
-
Amestecă până obții o cremă fină.
Drojdia inactivă îi oferă un gust „de brânză” absolut minunat!
4. Asamblarea lasagnei
-
Unge un vas termorezistent cu puțin ulei.
-
Pune un strat subțire de sos de roșii.
-
Adaugă foi de lasagna.
-
Urmează un strat generos de legume, apoi puțină cremă de tofu.
-
Continuă alternanța: sos – foi – legume – cremă.
-
Ultimul strat trebuie să fie de sos și cremă vegetală.
5. Coacerea
-
Pune vasul în cuptorul preîncălzit la 180°C.
-
Coace 35–40 de minute, până când foile sunt moi și marginile ușor rumenite.
-
Lasă lasagna să se odihnească 10 minute înainte de a o tăia.
Servire
Presară pătrunjel proaspăt și servește lasagna alături de o salată verde.
Rezultatul: o lasagna de post cremoasă, aromată, consistentă și surprinzător de delicioasă.