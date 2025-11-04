Pericolul din farfurie. Care sunt fructele cu cele mai multe pesticide. Metode simple de spălare

Cele mai contaminate fructe
Căpșunile sunt printre cele mai contaminate fructe, având reziduuri de pesticide care nu pot fi eliminate prin clătirea rapidă sub jet de apă.
Pentru o curățare eficientă, acestea trebuie lăsate 10 minute în apă cu sare sau oțet, apoi să fie clătite bine, uscate și păstrate în șervețele care permit aerisirea pentru a rămâne proaspete mai mult timp.
Pe lângă căpșuni, alte fructe și legume frecvent contaminate cu pesticide, conform analizelor recente, includ: spanac, kale, struguri, piersici, pere, mere, cireșe și afine. Acestea necesită o atenție sporită la spălare pentru a diminua riscurile la sănătate.
Cum să elimini pesticidele
-
Spălarea în apă cu bicarbonat de sodiu (o linguriță bicarbonat la două căni de apă), lăsând fructele și legumele 10-15 minute, apoi clătirea;
-
Spălarea în apă cu oțet alb (amestec cu apă, 5–10 minute), urmată de clătire atentă, deși această metodă poate altera gustul fructelor delicate;
-
Curățarea fructelor de coajă pentru a reduce expunerea la pesticide;
-
Este esențial ca aceste practici să fie respectate pentru a proteja sănătatea consumatorilor și a reduce riscurile asociate cu pesticidele, care pot acționa cumulativ și pot provoca afecțiuni grave atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, potrivit dcnews.ro.