Pide turcești cu carne, brânză sau ou. O rețetă simplă și spectaculoasă

Aceste bărcuțe aurii umplute cu carne, brânză, legume sau ouă sunt una dintre cele mai populare mâncăruri de stradă din Turcia.

Pide seamănă cu o pizza mai subțire, dar are o formă alungită, ca o bărcuță, cu marginile ridicate care țin umplutura la locul ei. Se servește fierbinte, cu iaurt sau salată de roșii și ardei iute, iar gustul e o combinație perfectă de moale, crocant și aromat.

Ingrediente pentru aluat (pentru 4 pide)

500 g făină

1 plic drojdie uscată (7 g)

1 linguriță zahăr

1 linguriță sare

3 linguri ulei de măsline

250 ml apă calduță (aproximativ)

Pentru uns:

1 gălbenuș de ou

1 lingură iaurt sau lapte

Umplutura clasică (Pide cu carne tocată – Kiymali Pide)

300 g carne tocată (vită sau amestec vită-oaie)

1 ceapă tocată fin

1 ardei gras tocat mărunt

1 roșie decojită și tăiată cuburi

2 linguri pastă de roșii

1 linguriță boia dulce

½ linguriță piper

Sare, puțin cimbru sau oregano

2 linguri ulei de măsline

Mod de preparare

1. Prepară aluatul

Dizolvă drojdia și zahărul în apă călduță și lasă 5–10 minute până face spumă. Într-un bol mare, amestecă făina cu sarea, apoi adaugă drojdia activată și uleiul. Frământă până obții un aluat elastic și neted. Acoperă-l și lasă-l la dospit 1 oră, într-un loc cald, până își dublează volumul.

2. Pregătește umplutura

Într-o tigaie, călește ceapa și ardeiul în ulei. Adaugă carnea tocată și gătește până se rumenește. Pune pasta de roșii, roșiile tăiate și condimentele. Lasă să scadă lichidul, apoi oprește focul și lasă să se răcească puțin.

3. Formează bărcuțele

Împarte aluatul în 4 bile egale. Întinde fiecare bilă într-o formă ovală, lungă (aprox. 30 cm). Pune umplutura pe mijloc, lăsând marginile libere. Rulează marginile spre interior și lipește capetele, ca să obții forma unei bărcuțe.

4. Coace Pidele

Pune-le într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Unge marginile cu gălbenuș amestecat cu iaurt. Coace la 220°C timp de 15–18 minute, până când aluatul devine auriu și crocant.

Variante populare de Pide

Pide cu brânză (Peynirli Pide) – cu brânză feta sau cașcaval și pătrunjel; se servește simplu sau cu ou deasupra.

Pide cu ou (Yumurtali Pide) – după ce scoți tava din cuptor, spargi un ou în mijloc și mai coci 2–3 minute.

Pide cu legume – pentru o variantă vegetariană, folosește vinete, ardei copți și roșii.

Cum se servește

Pide se mănâncă fierbinte, tăiată felii, stropită cu puțin ulei de măsline și presărată cu pătrunjel proaspăt.

Alături merge perfect un iaurt rece, salată de roșii cu ceapă roșie sau un pahar de ayran (băutura tradițională turcească din iaurt sărat).

Sfaturi pentru un gust autentic

Adaugă puțin unt topit peste Pide imediat ce o scoți din cuptor – va fi moale și parfumată.

Dacă vrei un gust mai intens, folosește un amestec de carne de vită și oaie.

Pentru o aromă specială, presară semințe de nigella (chimen negru) sau susam pe margini.

Pidele turcești sunt dovada că simplitatea și ingredientele bune pot crea un preparat spectaculos.

Se fac ușor acasă, au o prezentare frumoasă și gustul lor te duce direct pe străzile din Istanbul, printre mirosuri de condimente și cuptoare fierbinți.