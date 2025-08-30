Rețetă mexicană: quesadillas cu pui, legume și brânză aurie la cuptor

De ce să alegi quesadillas cu pui și brânză

Crocante la exterior și cremoase la interior, quesadillas cu pui și brânză sunt genul de rețete care cuceresc pe oricine. Se fac rapid, din ingrediente simple, și sunt ideale pentru o masă de familie, o cină lejeră sau chiar un aperitiv pentru musafiri.

Tortilla prăjită ușor devine baza perfectă pentru un amestec suculent de carne de pui, legume și brânză topită, iar stratul final de mozzarella coaptă la cuptor le oferă o crustă aurie și apetisantă.

Ingrediente necesare

10 tortilla de grâu (400 g)

250 g carne tocată de pui

½ ceapă

½ ardei verde

200 g roșii pasate

150 g mozzarella rasă

Ulei de măsline extravirgin

Sare și praf de usturoi

Pentru un plus de savoare poți adăuga felii de jalapeño dacă iubești picantul sau un strop de miere pentru un contrast dulce-sărat surprinzător.

Mod de preparare pas cu pas

Într-o tigaie, călește ceapa și ardeii tocați în puțin ulei de măsline. Adaugă carnea tocată de pui, asezonează cu sare și praf de usturoi, apoi pune roșiile pasate. Amestecă bine. Taie tortilla pe jumătate și umple-le cu amestecul de pui și brânză rasă. Împăturește-le în formă de triunghi. Pune-le într-o tigaie încinsă, adaugă deasupra mozzarella și puțin sos de roșii. Coace-le la cuptor timp de 10 minute până devin aurii și crocante. Taie-le în triunghiuri și servește-le cu sos salsa, guacamole sau smântână.

Beneficiile consumului de carne de pui

Pe lângă gustul său delicat, puiul este:

sursă excelentă de proteine (30 g la 100 g de carne),

sărac în grăsimi și calorii (195 kcal/100 g),

bogat în vitamine și minerale esențiale,

benefic pentru sănătatea oaselor și a vaselor de sânge,

susținător al nivelului de energie și al stării de bine.

Quesadillas cu pui și brânză sunt dovada că mâncărurile simple pot fi și hrănitoare, și delicioase. Fie că le savurezi la prânz, cină sau ca aperitiv, această rețetă aduce la masă gust, proteine și energie, totul într-un preparat gata în doar câteva minute.