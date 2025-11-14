Pljeskavica, chifteaua uriașă a Balcanilor. Cum să o faci acasă, ca la sârbi

Acolo, „regele străzii” nu este hamburgerul american, ci Pljeskavica – o chiftea uriașă, suculentă, condimentată perfect, servită într-o lipie pufoasă cu ceapă, cașcaval, kajmak (o cremă de brânză specifică Balcanilor) și sosuri picante.

Dar vestea bună este că nu trebuie să mergi până la Belgrad ca să te bucuri de gustul autentic. O poți face chiar la tine acasă, cu ingrediente simple și o tigaie sau un grătar bine încins.

Ce este Pljeskavica

Pljeskavica este, pe scurt, o chiftea plată din carne tocată amestecată cu condimente și ceapă, gătită la grătar sau tigaie. E un fel de „burger balcanic” – dar mult mai aromat, cu o textură moale și un gust intens de carne afumată.

În mod tradițional, sârbii folosesc amestec de carne de vită, porc și miel, pentru un echilibru perfect între grăsime și aromă.

Ingrediente pentru Pljeskavica (4 porții)

300 g carne tocată de vită

200 g carne tocată de porc

1 ceapă mică, tocată foarte fin

1 linguriță boia dulce

½ linguriță boia iute (opțional)

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

1 linguriță sare

1 cățel de usturoi pisat

1 lingură ulei

50 ml apă minerală (pentru frăgezime)

Mod de preparare

Amestecă bine carnea de vită și porc într-un bol încăpător. Adaugă ceapa tocată, condimentele, usturoiul și uleiul. Toarnă treptat apa minerală și frământă compoziția 5–7 minute, până devine lipicioasă și omogenă. Las-o la frigider cel puțin o oră – ideal, peste noapte. Acesta e secretul texturii suculente. Formează chiftele mari, plate, de dimensiunea palmei, cu grosimea de 1–1,5 cm. Gătește-le pe grătar sau într-o tigaie grill încinsă, 4–5 minute pe fiecare parte, până prind o crustă aurie.

Cum se servește Pljeskavica

Tradițional, pljeskavica se servește într-o lipie caldă (lepinja), cu ceapă crudă tocată, kajmak, ardei copți, ajvar (pasta de ardei și vinete) și cartofi prăjiți alături.

Poți adăuga și:

brânză sărată rasă

murături

un strop de muștar sau sos picant

Rezultatul? O explozie de gusturi – dulce, sărat, afumat, iute – toate echilibrate de cremozitatea kajmakului și dulceața gutuii... pardon, a cepe.

Variante populare

Leskovačka pljeskavica – cea mai cunoscută, originară din orașul Leskovac, foarte iute și afumată.

Šarska pljeskavica – umplută cu brânză sau cașcaval topit.

Hajdučka pljeskavica – cu bacon și condimente sălbatice.

Sfaturi utile

Nu folosi carne prea slabă – puțină grăsime e esențială pentru gust și frăgezime.

Nu apăsa pljeskavica în timpul gătirii – vrei să rămână suculentă, nu uscată.

Dacă vrei un plus de aromă, unge-o cu puțin ulei aromat cu usturoi și rozmarin înainte de servire.

Pljeskavica e mai mult decât o chiftea – e o bucată de cultură balcanică. Simplă, generoasă și plină de aromă, reușește să aducă acasă spiritul sârbesc al meselor relaxate, unde grătarul sfârâie, iar prietenii râd în jurul mesei.

Așa că data viitoare când ai poftă de ceva autentic, lasă burgerul clasic și încearcă o pljeskavica făcută ca la sârbi – o experiență culinară care te va cuceri de la prima mușcătură.