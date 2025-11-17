Rețetă de post: Cum prepari ciorbă de perișoare pentru zile reci

Rețeta este simplă și potrivită celor care vor să țină post fără să renunțe la preparatele delicioase.

Rețetă de perișoare de post

Ingrediente:

2 morcovi, rădăcină de păstârnac, rădăcină de pătrunjel, 1/2 țelină, o ceapă, un ardei capia

un plic de soia, 2 legături de pătrunjel, 50 ml ulei de măsline, 750 ml suc de roșii

4-5 frunze varză murată, sare, piper, boia dulce, 6 linguri făină, cimbru, 500 ml zeamă de varză

Mod de preparare:

Se curăță și se toacă fin legumele (morcovi, păstârnac, pătrunjel, țelină). Ceapa se călește în ulei de măsline, apoi se adaugă legumele și sare, și se călesc la foc mediu. Se adaugă cimbru și apă, apoi se lasă la fiert. Soia se fierbe și se scurge, apoi se amestecă cu ceapă, pătrunjel, sare, piper, boia dulce și făină până rezultă o compoziție omogenă, din care se formează perișoare mici și rotunde.

Acestea se adaugă în ciorbă la final, alături de frunzele tocate de varză murată și zeama de varză, lăsându-se să fiarbă împreună încă 15-20 de minute.

La final se presară pătrunjel proaspăt tocat pentru un plus de savoare.

Această ciorbă de post este ideală pentru a încălzi mesele din perioada postului și a aduce savoare fără ingrediente de origine animală, adaptată perfect pentru sărbătorile de iarnă.