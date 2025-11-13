Burgeri de sfeclă roșie cu orez – rețeta sănătoasă și spectaculoasă care colorează toamna în farfurie

Burgeri de sfeclă roșie cu orez – deliciul rubiniu al toamnei

Sfecla roșie transformă o cină obișnuită într-un festin de culoare și gust. Acești burgeri de sfeclă cu orez sunt printre cele mai surprinzătoare preparate de sezon, combinația perfectă între simplitate, sănătate și rafinament culinar.

Sfecla proaspăt coaptă emană un parfum dulceag, iar textura catifelată se îmbină cu orezul fiert într-un mix delicios. Preparatul capătă o nuanță rubinie spectaculoasă, perfectă pentru a aduce un strop de culoare în meniul de toamnă, potrivit Hello Taste.

Pot fi savurați ca o cină ușoară, o gustare sănătoasă sau chiar ca fel principal, alături de o salată verde și sosuri aromate.

Gust echilibrat și textură perfectă

Combinația dintre sfecla roșie, orezul fiert și condimentele alese oferă o textură moale, dar bine legată, iar gustul este perfect echilibrat – ușor dulce, cu note fine de usturoi și ierburi aromatice.

„Burgerii de sfeclă roșie sunt o bucurie pentru simțuri. Sunt moi la interior, cu o crustă fină la exterior, și emană un parfum dulceag și pământiu.”

Culoarea intensă, roșu-vișinie, îi face spectaculoși pe orice masă, iar dulceața naturală a sfeclei se împletește armonios cu aromele ierburilor și notele discrete de usturoi.

Ingrediente pentru burgerii de sfeclă roșie cu orez

150 g orez fiert (ideal cu bob rotund)

1 ceapă mică, tocată fin

2 căței de usturoi zdrobiți

2 linguri ulei de măsline

2 linguri pesmet (sau fulgi de ovăz măcinați)

1 ou

1 linguriță muștar

Sare și piper după gust

½ linguriță cimbru uscat

½ linguriță coriandru măcinat (opțional)

Pătrunjel verde tocat

Mod de preparare pas cu pas

1. Coace sfecla

Coace sfecla în coajă, învelită în folie, timp de aproximativ o oră la 190°C, până devine moale. După ce s-a răcit, curăț-o și dă-o pe răzătoarea mare.

2. Călește legumele

Într-o tigaie, încinge puțin ulei de măsline și călește ceapa până devine translucidă. Adaugă usturoiul și lasă-l doar cât să elibereze aroma.

3. Amestecă ingredientele

Într-un bol mare, pune sfecla rasă, orezul fiert, ceapa și usturoiul călit, muștarul, condimentele și pătrunjelul verde. Adaugă oul și pesmetul, apoi amestecă până obții o compoziție densă, ușor modelabilă.

Dacă este prea moale, adaugă puțin pesmet suplimentar.

4. Formează și coace burgerii

Modelează burgerii sub formă de discuri de grosimea unui deget și așază-i pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Coace-i în cuptorul preîncălzit la 190°C timp de 20–25 de minute, până când devin ușor crocanți la exterior, dar rămân moi și suculenți la interior. Întoarce-i la jumătatea timpului pentru o rumenire uniformă.

Cum se servesc

Servește burgerii calzi, alături de o salată verde cu rucola și lămâie, într-o chiflă pufoasă de burger, cu sos de iaurt și usturoi sau maioneză vegetală.

Pot fi, de asemenea, o garnitură perfectă lângă orez basmati sau piure de cartofi dulci.

Sfaturi și variații