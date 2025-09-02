Rețeta tradițională indiană de pâine cu usturoi, adaptată pentru orice bucătărie

Combinația dintre untul topit și usturoiul pisat oferă acestei pâini un gust intens și o textură fină, fiind astfel preferată atât în India, cât și în întreaga lume.

Rețetă de pâine naan cu usturoi

Aluatul este realizat din făină, drojdie, lapte, iaurt și ulei, ceea ce îi conferă elasticitate și frăgezime. După o dospire atentă, aluatul se întinde în forme ovale și se coace într-o tigaie încinsă.

Secretul savorii deosebite constă în ungerea pâinii imediat după coacere cu un amestec de unt topit și usturoi, care îi menține textura moale. Opțional se adaugă coriandru proaspăt pentru un plus de prospețime.

Ingrediente:

250 g făină

125 ml lapte călduț

1 linguriță zahăr

1 linguriță drojdie uscată Citește pe Antena3.ro Ce test i-a dat Nicușor Dan lui Bolojan, la Cotroceni, cu pixul pe hârtie, de față cu Grindeanu, Kelemen și Fritz

1 lingură iaurt

1 lingură ulei

½ linguriță sare

2 căței de usturoi pisați

30 g unt topit

coriandru proaspăt (opțional)

Aluaul trebuie frămânat bine și să se respecte timpul de dospire. Tigaia să fie încinsă corespunzător pentru a permite pâinii să se umfle formând bule.. Pâinea se acoperă cu un prosop curat imediat după coacere pentru a păstra textura moale.

Mod de preparare:

Drojdia și zahărul se dizolvă în laptele călduț și se lasă până când amestecul devine spumos. Făina se cerne și se amestecă cu sarea, apoi se adaugă laptele cu drojdie, iaurtul și uleiul. După frământarea aluatului timp de 8-10 minute, acesta este lăsat la dospit o oră. Urmează împărțirea aluatului în bile mici care se întind și se coc pe tigaie încinsă câte 1-2 minute pe fiecare parte. La final, pâinea se unge cu untul topit amestecat cu usturoi, iar dacă se dorește, se presară coriandru.

Naanul se servește cald alături de preparate indiene precum curry, tikka masala sau dhal, dar poate fi savurat ca o gustare delicioasă sau folosit ca bază pentru sandwich-uri. Pentru păstrare, naanul se poate ține câteva ore într-un prosop curat sau se poate congela pentru perioade mai lungi, potrivi hellotaste.ro.