de Redacția Jurnalul    |    22 Dec 2025   •   17:30
Rețeta virală de Crăciun: Cum să prepari sarmale în foi de ceapă
Sursa foto: O nouă rețetă de sarmale stârnește curiozitatea gospodinelor.

O rețetă inedită face furori pe internet. Sarmalele în foi de ceapă sunt aromate și suculente, și vor fi, cu siguranță, vedetele mesei de Crăciun.

Rețetă de sarmale în foi de ceapă

Ingrediente pentru 30 de sarmale

  • 4 cepe mari

  • 200 g orez

  • 200 g carne tocată (mix vită-porc)

  • 1 ardei roșu

  • 1 legătură pătrunjel

  • 1 ceapă medie

  • 3 căței usturoi

  • 1 morcov

  • 2 linguri pastă de tomate

  • 500 ml sos de roșii

  • Sare, piper, ulei

Mod de preparare

Curăță și crestează cepele mari, fierbe-le 20 minute în apă sărată. Desface foile cu grijă.

Toacă mărunt morcov, ceapă, ardei, usturoi, pătrunjel. Amestecă cu carne, orez spălat, pastă de tomate, sare și piper.

Umple foile de ceapă cu o lingură de compoziție, rulează strâns.

Așază în tavă unsă, toarnă sos de roșii și apă, acoperă cu hârtie de copt.

Coace 60-70 minute la 180°C. Servește cald, presărat cu pătrunjel, potrivit a1.ro.

Rezultatul: sarmale suculente, cu aromă intensă de ceapă caramelizată,  perfecte pentru a ieși din anonimat la masa de Crăciun.

