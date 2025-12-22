Rețeta virală de Crăciun: Cum să prepari sarmale în foi de ceapă

Rețetă de sarmale în foi de ceapă

Ingrediente pentru 30 de sarmale

4 cepe mari

200 g orez

200 g carne tocată (mix vită-porc)

1 ardei roșu

1 legătură pătrunjel

1 ceapă medie

3 căței usturoi

1 morcov

2 linguri pastă de tomate

500 ml sos de roșii

Sare, piper, ulei

Mod de preparare

Curăță și crestează cepele mari, fierbe-le 20 minute în apă sărată. Desface foile cu grijă.

Toacă mărunt morcov, ceapă, ardei, usturoi, pătrunjel. Amestecă cu carne, orez spălat, pastă de tomate, sare și piper.

Umple foile de ceapă cu o lingură de compoziție, rulează strâns.

Așază în tavă unsă, toarnă sos de roșii și apă, acoperă cu hârtie de copt.

Coace 60-70 minute la 180°C. Servește cald, presărat cu pătrunjel, potrivit a1.ro.

Rezultatul: sarmale suculente, cu aromă intensă de ceapă caramelizată, perfecte pentru a ieși din anonimat la masa de Crăciun.