Rețeta virală de Pumpkin Spice Latte pe care o poți face în 5 minute

Dacă ai fost și tu sedus de varianta de la cafenea, dar vrei să te bucuri de ea acasă – la un preț mai mic, cu ingrediente curate și gust personalizat – ești pe cale să descoperi o rețetă fantastică!
Iată cum îți poți prepara acasă un pumpkin spice latte cremos, condimentat și perfect echilibrat, de care te vei îndrăgosti din prima ceașcă.
Ingrediente pentru 1 cană delicioasă:
250 ml lapte (poate fi și vegetal: migdale, ovăz, cocos)
1 lingură piure de dovleac (de preferat homemade, din dovleac copt)
1 lingură sirop de arțar (sau miere / zahăr brun)
1/2 linguriță mix de condimente pumpkin spice (scorțișoară, nucșoară, ghimbir, cuișoare)
1 shot de espresso sau 60 ml cafea concentrată
Frișcă pentru topping (opțional)
Puțin praf de scorțișoară pentru decor
Cum prepari:
Încălzește laptele într-un ibric, fără să-l fierbi. Adaugă piureul de dovleac și amestecă energic până se omogenizează.
Adaugă siropul de arțar și pumpkin spice în amestec. Continuă să încălzești compoziția la foc mic, amestecând constant ca să nu se prindă.
-
Se toarnă cafeaua caldă peste amestecul aromat și se omogenizează.
Gustați și ajustați după preferință – mai dulce, mai condimentat, mai intens.
Servește în cana preferată, cu un nor de frișcă deasupra și un praf fin de scorțișoară pentru prezentare.
De ce e mai bun decât la cafenea?
Folosești ingrediente naturale (fără arome artificiale sau siropuri pline de zahăr rafinat)
Îți poți ajusta rețeta după propriul gust (mai multă cafea, mai puțin zahăr, condimente extra)
Costă mai puțin și îl poți savura în confortul casei tale
Bonus: aroma îți umple casa de miros de toamnă
Sfaturi utile:
Dacă nu ai mix de condimente pumpkin spice, îl poți face rapid acasă: 2 lingurițe scorțișoară, 1/2 linguriță nucșoară, 1/2 linguriță ghimbir pudră, un vârf de cuișoare.
Poți pregăti piure de dovleac din timp și îl poți păstra la frigider pentru mai multe porții de latte sau deserturi.
Pentru o spumă cremoasă, folosește un blender de mână sau un spumator înainte să torni în cană.
Cu această rețetă, transformi orice dimineață de toamnă într-un moment cozy, aromat și delicios. Pumpkin Spice Latte de casă e mai mult decât o băutură – e o experiență. Încearcă-l și pregătește-te să nu mai comanzi niciodată varianta din oraș!