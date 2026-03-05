Rețete de primăvară Cum alegi urzicile? Trucuri pentru preparare rapidă

Recoltarea urzicilor

Cea mai bună perioadă pentru culesul urzicilor este primăvara, când frunzele și tulpinile sunt fragede. Mai târziu, plantele devin fibroase și mai puțin plăcute la gust.

Purtați mănuși pentru a evita înțepăturile și ciupiți tulpina chiar sub primele două sau trei perechi de frunze.

Urzicile își pierd mult din volum la gătire, așa că este recomandat să culegeți mai mult decât credeți că veți folosi, potrivit hellotaste.ro.

Prepararea urzicilor

Pentru a păstra gustul și culoarea intensă, urzicile se opăresc și apoi se scufundă în apă rece.

Apoi se pot sota cu unt, fie simple, fie alături de alte verdețuri de primăvară, precum spanacul.

De asemenea, pot fi asezonate cu usturoi, smântână, sare de mare și câteva picături de lămâie.

Pot f incluse și în diverse rețete, respectiv supă, omletă, piure sau plăcintă.

De ce înțeapă urzicile

Urzicile sunt acoperite cu peri fini care eliberează compuși iritanți, precum acidul formic, provocând senzația de usturime. Vestea bună ese prin gătire sau opărire, acesteanu mai sunt iritante și pot fi consumate în siguranță.

Tipuri de urzici

Urzica comună (Urtica dioica): cea mai răspândită în Europa, ideală pentru consum.

Urzica de pădure: frunze mai rotunde, cu aceleași principii de recoltare și gătire.

Beneficii și utilizare

Urzicile sunt consumate de mii de ani și nu necesită cultivare specială. În Europa, ele sunt apreciate primăvara și folosite în supe, omlete, piureuri, plăcinte, , fiind considerate o delicatesă sezonieră. Gustul lor intens, asemănător cu cel al spanacului, le face preferate în bucătăriile tradiționale.

Urzici tinere versus bătrâne