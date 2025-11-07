Rețete de iarnă. Cum să murezi ceapa roșie crocantă și aromată

Aeastă rețetă simplă transformă o ceapă obișnuită într-o garnitură vibrantă, potrivită pentru a înveseli orice masă.
Rețetă de ceapă murată
Ingrediente
-
2 cepe roșii mici, tăiate subțire
-
250 ml oțet de vin alb
-
2 linguri zahăr
-
1 lingură sare grunjoasă
Mod de preparare
Se curăță ceapa de straturile exterioare, se spală și se taie feliuțe subțiri. Se așază ceapa într-un bol termorezistent.
Într-o crăticioară, se fierb oțetul, zahărul și sarea până clocotesc.Se toarnă lichidul fierbinte peste ceapă, acoperind-o complet.
Se lasă să se răcească la temperatura camerei, după care se acoperă și se pune la frigider pentru minim 2 ore.
Ceapa murată poate fi păstrată în frigider până la o lună, fiind crocantă și aromată.
Aceasta este o metodă simplă, rapidă și eficientă pentru a pregăti ceapă roșie murată care aduce un plus de culoare și gust oricărei mese, potrivit hellotaste.ro.