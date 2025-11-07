x close
Rețete de iarnă. Cum să murezi ceapa roșie crocantă și aromată

Rețete de iarnă. Cum să murezi ceapa roșie crocantă și aromată

de Redacția Jurnalul    |    07 Noi 2025   •   18:30
Rețete de iarnă. Cum să murezi ceapa roșie crocantă și aromată
Sursa foto: Hepta

Ceapa roșie murată are un gust acrișor, crocant și ușor dulce, fiind ideală alături de preparate grele și lipsite de viață. 

Aeastă rețetă simplă transformă o ceapă obișnuită într-o garnitură vibrantă, potrivită pentru a înveseli orice masă.

Rețetă de ceapă murată

Ingrediente﻿

  • 2 cepe roșii mici, tăiate subțire

  • 250 ml oțet de vin alb

  • 2 linguri zahăr

  • 1 lingură sare grunjoasă

Mod de preparare﻿

Se curăță ceapa de straturile exterioare, se spală și se taie feliuțe subțiri. Se așază ceapa într-un bol termorezistent.

Într-o crăticioară, se fierb oțetul, zahărul și sarea până clocotesc.Se toarnă lichidul fierbinte peste ceapă, acoperind-o complet.

Se lasă să se răcească la temperatura camerei, după care se acoperă și se pune la frigider pentru minim 2 ore.

Ceapa murată poate fi păstrată în frigider până la o lună, fiind crocantă și aromată.

Aceasta este o metodă simplă, rapidă și eficientă pentru a pregăti ceapă roșie murată care aduce un plus de culoare și gust oricărei mese, potrivit hellotaste.ro.

Subiecte în articol: retete ceapă roșie
