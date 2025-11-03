Secretele bucătăriei românești: Pași esențiali pentru sărarea și afumarea slăninii

Experții recomandă folosirea sării grunjoase și adăugarea decondimente naturale, precum usturoi, boia dulce și cimbru pentru intensificarea gustului.

Cum se sărează slănina

Slănina trebuie frecată bine cu sare și pusă într-un recipient sterilizat, acoperită complet cu sare, apoi lăsată la rece, într-un loc întunecat și uscat.

Durata de menținere în sare a slăninei variază în funcție de grosimea bucăților: pentru felii subțiri sunt necesare 7-10 zile, iar pentru bucăți mai mari, între 3 și 4 săptămâni.

După ce se sărează, aceasta se păstrează în cămară, întunecată și rece, sau în frigider. Trebuie verificată periodic pentru a preveni apariția mucegaiului sau a mirosurilor neplăcute. Înainte de consum, excesul de sare trebuie spălat, iar slănina poate sta în apă rece câteva ore pentru a diminua gustul de sare.

Cum să oferi mai multă savoare

Pregătirea slăninei include și afumarea lentă în cuptoare tradiționale, folosind lemn de fag sau stejar, care îi conferă un miros și o aromă inconfundabile. Pentru un gust și o textură speciale, unele rețete prevăd și fierberea slăninei în apă sărată cu condimente, urmată de răcire.

Se recomandă alegerea unei slănini proaspete, cu un echilibru bun între carne și grăsime, și păstrarea acesteia într-un loc răcoros și uscat, precum o pivniță sau o cămară, evitând expunerile bruște la schimbări de temperatură.

Alte trucuri pentru gusturi rafinate includ adăugarea în sare a unor plante aromatice, precum rozmarin sau foi de dafin, și ungerea slăninei cu vin alb sec sau țuică înainte de afumare, alcool care se evaporă ulterior, lăsând doar aroma sa subtilă, potrivit hellotaste.ro.

Astfel, procesul minuțios și respectarea acestor pași tradiționali garantează o slănină cu o aromă bogată și o textură plăcută, perfectă pentru mesele românești autentice.