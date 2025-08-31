Sorbet de mango cu mentă: desertul răcoritor al verii, gata în 3 minute

De ce să alegi un sorbet de fructe?

Vara, temperaturile ridicate ne fac să poftim la preparate ușoare și reci. Un sorbet preparat din fructe congelate este varianta perfectă: păstrează vitaminele, fibrele și apa naturală din fructe, având în același timp o textură cremoasă și răcoritoare.

Trucul este simplu: congelează fructele în prealabil și vei putea pregăti oricând o băutură sau un desert sănătos, gata în câteva minute. Pepenele, pepenele galben, căpșunile, cireșele sau ananasul pot fi pregătite ușor pentru congelare, iar banana, mai sensibilă, se pasează înainte și se stropește cu câteva picături de lămâie.

Rețeta verii: sorbet de mango cu mentă proaspătă

Mango-ul este o alegere excelentă pentru sorbet: fruct exotic, dulce, bogat în apă și fibre, cu o consistență ideală pentru a obține un desert cremos.

Ingrediente (2 porții):

250 g mango congelat (cuburi sau piure)

100 ml suc proaspăt de portocale

1 lingură zahăr pudră

câteva frunze de mentă proaspătă

Mod de preparare:

Pune în blender mango-ul congelat, gheața, sucul de portocale și zahărul pudră. Mixează la viteză mare până obții o textură cremoasă, dar nu lichidă. Servește imediat, decorând cu frunze de mentă proaspătă.

Beneficiile sorbetului de mango

Hidratează datorită conținutului ridicat de apă.

Este bogat în vitamine și antioxidanți .

Are puține calorii și poate fi consumat și în diete.

Poate fi adaptat cu alte fructe congelate (căpșuni, pepene, piersici, ananas).

Sorbetul de mango și mentă este desertul care îmbină savoarea tropicală cu prospețimea mentei, devenind rapid preferatul verii. În plus, îl poți prepara în doar 3 minute dacă ai fructele pregătite din timp.