Curățenia de Paște: 10 locuri din casă pe care le uiți mereu

Există multe locuri din casă pe care le folosim zilnic, dar pe care le curățăm foarte rar sau chiar deloc. Înainte de Paște, acestea ar trebui să fie pe lista ta, chiar dacă de obicei sunt uitate.

Iată 10 lucruri din casă pe care trebuie să le cureți înainte de Paște.

1. Întrerupătoarele și prizele

Sunt printre cele mai atinse obiecte din casă, dar foarte rar sunt curățate. Pe ele se adună bacterii și murdărie. Se șterg ușor cu o lavetă ușor umedă și puțin detergent.

2. Mânerele ușilor

La fel ca întrerupătoarele, mânerele ușilor sunt atinse zilnic și adună microbi. Curățarea lor durează doar câteva minute, dar face o mare diferență.

3. Telecomenzile

Telecomanda de la televizor este unul dintre cele mai murdare obiecte din casă. Scoate bateriile și șterge telecomanda cu șervețele dezinfectante.

4. Salteaua

Salteaua trebuie aspirată și aerisită. Dacă poți, presară bicarbonat de sodiu, lasă-l 30 de minute, apoi aspiră. Ajută la eliminarea mirosurilor.

5. Pernele și pilota

Multe perne pot fi spălate la mașina de spălat. Verifică eticheta. Pilota trebuie și ea spălată sau cel puțin aerisită bine.

6. Frigiderul

Scoate toate alimentele, spală rafturile, sertarele și verifică produsele expirate. Înainte de Paște, frigiderul trebuie să fie curat pentru mâncarea de sărbători.

7. Cuptorul și cuptorul cu microunde

De Paște se gătește mult, iar cuptorul trebuie curățat înainte. La microunde, pune un bol cu apă și lămâie, pornește 2-3 minute, apoi șterge interiorul.

8. Mașina de spălat

Puțini știu că și mașina de spălat trebuie curățată. Rulează un program gol, la temperatură mare, cu oțet sau soluție specială.

9. Draperiile și perdelele

Adună foarte mult praf, mai ales după iarnă. Spălarea lor schimbă complet aerul din casă.

10. Plintele și partea de sus a dulapurilor

Sunt locuri unde se adună mult praf, dar pe care nu le vedem zilnic, așa că le ignorăm. Tocmai de aceea trebuie curățate înainte de sărbători.

Curățenia de Paște nu înseamnă doar ce se vede, ci și ce nu se vede. Dacă cureți aceste lucruri pe care toată lumea le uită, casa ta va fi cu adevărat curată de sărbători.